Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes začne projednávat případ Jaroslava Pulpána, který čelí obžalobě za to, že prostřednictvím internetu sexuálně zneužíval mladé dívky. Nejmladší oběti bylo teprve sedm let. Jednání soudu bude i přes to, že dívky byly nezletilé, veřejné, řekla ČTK mluvčí soudu Marcela Trejbalová.

Dnes dvaadvacetiletý Pulpán měl dívky zneužívat od roku 2009, kdy byl sám ještě nezletilý. Zakládal si fiktivní účty na sociálních sítích a z dívek mámil intimní fotografie. Když je dostal, začal oběti vydírat. Konečný počet obětí se podle kriminalistů vyšplhal na víc než 160.

Hlavní líčení potrvá zřejmě měsíce. Jen popis skutků zabral přes 70 stran obžaloby. "Pokud s tím bude obžalovaný souhlasit, obžaloba by se zkráceně přednesla. Je tedy možné, že první den se dostane i na výslech obžalovaného," uvedla Trejbalová. Pulpán se v přípravném řízení přiznal. Hrozí mu až 12 let vězení.

Pulpána kriminalisté obvinili už loni v září. Den poté se ale ztratil. Až letos na podzim ho policie vypátrala na Slovensku, odkud byl vydán zpět do České republiky. Od listopadu je ve vazbě.