Ústecký krajský soud začal 14. prosince projednávat případ Jaroslava Pulpána (na snímku v soudní síni), který čelí obžalobě za to, že prostřednictvím internetu sexuálně zneužíval mladé dívky. ČTK/Hájek Ondřej

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes uznal Jaroslava Pulpána vinným z útoků na dívky přes internet. Vyhlášení rozsudku kvůli rozsahu případu potrvá několik hodin. Muži hrozí až 12 let vězení. Pulpán byl obžalován ze zneužití zhruba 160 dívek na internetu.

Státní zástupkyně pro dvaadvacetiletého muže z Děčína navrhla trest kolem devíti let vězení, Pulpánova advokátka žádá trest pod hranicí trestní sazby, která je v jeho případě pět až 12 let vězení, a také ambulantní sexuologickou léčbu. Léčbu doporučil i sexuolog Petr Wiess, který s dalšími znalci zpracovávali posudek. Podle něj Pulpán netrpí pedofilií ani jinou sexuální deviací, odhalili u něj ale poruchu osobnosti.

Předseda trestního senátu Jiří Bednář začal číst rozsudek krátce po 8:00. S ohledem na rozsáhlost případu jej vyhlašuje vsedě. V souvislosti s Pulpánovým jednáním si mohly dívky podle soudu osvojit škodlivé návyky ukazovat svou nahotu neznámým osobám prostřednictvím sociálních sítí.

Pulpán podle obžaloby zakládal v letech 2012 až 2015 smyšlené profily na sociální síti facebook a na komunikačních aplikacích skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami ve věku od sedmi do 24 let. Obětem bylo převážně mezi deseti a 12 lety, on sám se nejčastěji vydával také za nezletilou dívku. Od obětí nejprve požadoval erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal jim vyhrožovat, že je zveřejní, a chtěl po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Pulpán se ke kontaktům přes internet v průběhu hlavního líčení přiznal, odmítl ale obvinění, že se pokusil pohlavně zneužít tehdy jedenáctiletou sestru své bývalé přítelkyně.