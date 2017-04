Ústí nad Labem - Zdeněk Hryščenko má za loňský únos dětí z Litoměřicka strávit 16 let ve vězení, následně ho čeká zabezpečovací detence. Dnes o tom rozhodl ústecký krajský soud. Recidivista Hryščenko sám žádal soud o doživotní trest. Jednání soudu se neúčastnil. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se na místě vzdal práva na odvolání, Hryščenkův advokát si ponechal lhůtu.

Hryščenko unesl loni na konci srpna tehdy šestnáctiletého chlapce a o tři roky mladší dívku. Držel je ve speciálně upravené garáži v Ústí nad Labem. Tam je nakonec objevili rodiče chlapce. Podařilo se mu do dopisu, který směly děti napsat, dostat šifru. Děti pak osvobodila policie.

Podle trestní sazby hrozilo Hryščenkovi maximálně 12 let vězení. Soud ale přistoupil k mimořádnému zvýšení trestu o třetinu. Podle předsedy trestního senátu Jiřího Bednáře lze k takovému kroku přistoupit, pokud byl pachatel už dříve trestán za závažné zločiny nebo pokud je jeho náprava podle znalců výrazně ztížena. "V případě tohoto obžalovaného byly splněny obě tyto podmínky, neboť jeho předchozí trestná činnost byla mimořádně závažná. Dopouštěl se únosu dětí, tam recidiva byla opravdu velmi závažná. A znalci dospěli k závěru, že možnost jeho resocializace je minimální," řekl ČTK Bednář.

Po odpykání vězení Hryščenka čeká zabezpečovací detence. Navrhovali ji znalci. Podle nich trpí Hryščenko pravděpodobně závažnou poruchou osobnosti a heterosexuální pedofilií. "Bude izolován a bude tam držen. Každý rok se bude posuzovat, zda podmínky pro zařazení do detenčního zařízení trvají," doplnil Bednář. Sám Hryščenko požádal soud opakovaně v dopise o doživotní trest. Podle Bednáře má Hryščenko šanci detenci opustit pouze v případě, že se bude léčit a bude spolupracovat se znalci. Pak by v úvahu připadala ústavní ochranná léčba, následně i ambulantní léčba. "Jestliže se toto nepotvrdí, tak soud vyhověl jeho přání a uložil mu doživotí. Jestliže v zabezpečovací detenci nedojde k žádné změně, může být fakticky prodlužována až do konce života," dodal Bednář.

Soud přiznal obětem únosu odškodnění. Dívce má Hryščenko zaplatit 500.000 korun, chlapci polovinu. Děti podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Zároveň soud uložil propadnutí věcí, včetně garáže, kde byly děti vězněny.

Vynesení rozsudku sledovaly oběti i jejich rodiny. "Myslím, že dostane to, co mu patří. Je to tečka, doufám, že už bude klid a že je to opravdu ta naprostá tečka," řekla ČTK matka chlapce. Spokojená byla i unesená dívka. "Jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout. Že dostal trest a alespoň těch pár let bude sedět," doplnila unesená dívka.

Rozsudek není pravomocný. Hryščenkův advokát si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Státní zástupce Vladimír Jan se práva na odvolání vzdal. "Vzhledem k tomu, že soud na základě mého návrhu uložil nejvyšší možný trest, tak jsem se vzdal odvolání," řekl ČTK Jan.

Kromě únosu dětí soud Hryščenka potrestal i za dětskou pornografii. Loni si v Ústí nad Labem natáčel teprve sedmiletou dívku.