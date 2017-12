Ústí nad Labem - Ústecký kraj se rozhodl uzavřít smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou. Úvěr v celkové výši 1,5 miliardy korun využije na opravy mostů, silnic, sociálních pracovišť a škol. Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) smlouvu s bankou uzavře do konce letošního roku, schválili to dnes zastupitelé.

Úvěr bude samospráva čerpat v letech 2017 až 2021 a splatit jej musí nejpozději do konce roku 2031. Pro uzavření smlouvy o úvěru hlasovalo 33 zastupitelů, pět jich bylo proti a dva se zdrželi.

Kraj už jeden úvěr splácí, stejně tak návratnou finanční výpomoc od státu. Na konci září letošního roku činil dluh Ústeckého kraje celkem 3,5 miliardy korun. Splatnost nového úvěru bude do konce roku 2031. Náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD) už dříve řekl, že zadlužení kraje není takové, že by to kraj nezvládl. "Podmínky (pro vzetí úvěru) jsou nyní velmi výhodné," řekl před měsícem Klika.

K úvěru dnes nebyla žádná diskuse, v minulosti proti jeho přijetí vystupovali opoziční zastupitelé z ODS. Nelíbilo se jim zadlužování, jež bude muset řešit zastupitelstvo v budoucnosti.

Z úvěru chce kraj postavit nový kampus střední školy stavební a technické v Ústí nad Labem, který má stát podle odhadů 440 milionů korun. Opravit za prostředky z úvěru by kraj chtěl také most Dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem nebo most v Roudnici nad Labem. Počítá se také s výstavbou nového objektu Centra sociální pomoci v Litoměřicích pro seniory se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou.