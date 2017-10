Zoologická zahrada Ústí nad Labem otevřela 24. října výstavu nazvanou 110 let od Lumpeparku k zoo. Zahrada byla vystavěna na základech parku pro ptáky založeném v roce 1908 Heinrichem Lumpem a díky srovnávacím pohlednicím a fotografiím návštěvníci uvidí, kam se areál za sto deset let posunul.

Ústí nad Labem - Ústecká zoologická zahrada se pyšní historií, kterou žádná jiná v Česku nemá. Vystavěna byla na základech parku pro ptáky založeném v roce 1908 Heinrichem Lumpem. Oslavy kulatého výročí zahájila zoo s předstihem už dnes otevřením výstavy, kde díky srovnávacím pohlednicím a fotografiím návštěvníci uvidí, kam se areál za sto deset let posunul.

S postavou ústeckého podnikatele, obchodníka s kovovým zbožím a milovníka ptactva je spojeno mnoho zajímavostí, návštěvníky chce výstava naladit na příští rok. "Začínáme význačným exponátem, kterým je kronika parku," řekl historik městského muzea Martin Krsek, který se na přípravě výstavy v zoo podílel.

Kniha vážící přes dvacet kilogramů, která má 500 stran, obsahuje záznamy od roku 1908 do roku 1943. "Je to mimořádný historický pramen. Jsou v ní výstřižky z tisku, a to i ty s kritickým obsahem vůči parku. Kronika je také důkazem, jak byl Lumpepark velkou atrakcí, ačkoliv byl kvůli hnízdění ptáků otevřen jen pět měsíců v roce," uvedl Krsek. O ústecké rezervaci se vědělo nejen v okolních zemích, ale v kronice jsou i zprávy z novin, které vyšly v USA. Návštěvníků přišly do parku ročně desetitisíce.

Výstava v zooškole Heinricha Lumpeho ve spodní části zoo potrvá do neděle 5. listopadu. Přístupná je po celou dobu otevírací doby zoo, tedy v říjnu od 09:00 do 17:00, v listopadu, kdy začíná zimní sezona, do 16:00. Žádné speciální vstupné se na výstavu neplatí, pouze běžné vstupné do zoo.

Návštěvmíci uvidí také posmrtnou masku zakladatele ptačí rezervace. Lumpe od města koupil na místě bývalé cihelny na svahu Mariánské skály pozemky, o kterých věděl, že jsou místem častého výskytu drobného ptactva. Park se rozkládal na ploše šesti hektarů. Z Duryňska sem bylo dovezeno 20 vagonů horniny ze sopečného popela, která byla použita na vytvoření mnoha stovek úkrytů pro ptačí hnízda i umělých prohlubní s vodou. "Ptáci u něho byli vždy na prvním místě a návštěvníci tehdy procházeli tvrdou osvětou, jak o se ně mají ve volné přírodě starat," uvedl Krsek.

Volně žijící ptáci patří k zoologické zahradě i dnes. "V zimě je přikrmujeme, pořádáme akce pro mateřské školy a pokračujeme tak v práci Lumpeho," uvedla mluvčí zoo Věra Vrabcová. Procento ptactva chovaného v zajetí je však podle Vrabcové malé. "A to právě kvůli hnízdění. Chováme i vzácné druhy, ale nemůžeme je ukazovat návštěvníkům," řekla Vrabcová.

V roce 1914 se Lumpe rozhodl otevřít park pro veřejnost. S budováním pokračoval i po první světové válce. Po druhé světové válce park přešel do vlastnictví Československé republiky a stal se z něj zookoutek. V 70. letech se rozrostl na třicetihektarový areál dnešní zoo, která teď patří městu. Její největší atrakcí se mají stát v brzké době tučňáci.