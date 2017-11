Ústí nad Labem - ¨Ústecká zoologická zahrada dnes ráno utratila samce orangutana bornejského Ňuňáka. Zvíře trpělo pokročilou fází rakoviny, jeho stav se v posledních dnech rapidně zhoršil, řekl dnes novinářům veterinář Václav Poživil. Zahrada řeší, jakým směrem se bude chov opic dál ubírat.

První zdravotní potíže se u samce objevily na přelomu loňského a letošního roku. Zvíře se podle Poživila přestalo pářit a hůře dýchalo. Standardní léčba léky a antibiotiky nezabírala. Protože orangutani jsou nekontaktní, museli veterináři v létě podrobná vyšetření včetně rentgenu dělat pod narkózou. "Před čtyřmi měsíci jsme zjistili onkologický problém na plicích, jak rentgenologicky, tak nám to následně potvrdily markry, které jsou v krvi," řekl ČTK Poživil. Zvíře už v té době mělo na plicích asi tři desítky útvarů.

Podle Poživila nepřicházela v úvahu obdobná léčba jako u lidí, tedy například chemoterapie. "Zvolili jsme pouze paliativní léčbu, tedy léčení příznaků. Každý si přál, aby to vydrželo co nejdelší dobu, bohužel ten stav se zhoršoval. Minulý týden se to akutně zhoršilo, přestal reagovat na veškeré léky a jediné léky, kterými bychom mu pomohli, by byla silná analgetika typu morfium a nechtěli jsme z něj udělat živoucí mrtvolu," vysvětlil Poživil utracení zvířete. Pitva prokázala, že plíce zvířeti fungovaly asi jen na deset procent.

Experti z výzkumného institutu z Berlína odebrali při pitvě z těla řadu vzorků včetně spermatu, které použijí k dalšímu výzkumu. Tělo zvířete získalo ústecké muzeum, které ho následně vystaví.

Ňuňák žil v ústecké zoo společně s partnerkou Ňuninkou a jejich společným potomkem, šestiletou Cantik. Chovatelé věří, že se s utracením samce vyrovnají. "Už dříve od něj byly odděleny asi na dva měsíce a zvládaly to lépe než on, nebyly ve stresu. Dává nám to naději, že to zvládnou," uvedla zooložka Petra Padalíková.

Zoo teď řeší, jak a zda vůbec bude chov orangutanů v Ústí pokračovat. Podle ředitele Romana Končela jsou tři varianty. Pokud by měly v zahradě zůstat jen dvě samice, hrozí konec chovu, protože jsou geneticky velmi cenné. Poté, co Cantik dosáhne dospělosti, mohou být obě přesunuty do jiné zoo. "Další případ je ten, že bychom dostali do stávajících podmínek samce, což není vzhledem k podmínkám, ve kterých jsou chováni v současné době orangutani, úplně vhodné. Poslední, co bychom všichni chtěli, je, aby se postavil nový asijský pavilon, kde by byli orangutani i sloni," řekl Končel. Zahrada o jeho přípravě už jedná, podle odhadů by stál asi 150 milionů korun. Zoo tolik peněz nemá a o dalším postupu chce jednat se svým zřizovatelem, tedy městem.

Ňuňák přišel do ústecké zoo v roce 1989 společně se samicí Ňuninkou jako asi dvouleté mládě. Jejich věk nelze přesně určit, protože až po transportu z Kambodže se zjistilo, že jejich doklady byly falešné. Šlo tedy o nezákonný obchod pašeráků. Orangutaní pár měl pět mláďat, dvě z nich uhynula.

Ňuňák si před lety zahrál ve filmu Marie Poledňákové Dva lidi v zoo.