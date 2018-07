Ústí nad Labem - Dlouhým potleskem ocenili ústečtí diváci film Úsměvy smutných mužů, který vznikl podle stejnojmenné autobiografické knihy Josefa Formánka. Ústecký rodák při autogramiádě před dnešní předpremiérou v Ústí nad Labem řekl, že film je stejně pravdivý jako příběh v knize. Celovečerní snímek vypráví o závislosti na alkoholu, z velké části se odehrává v psychiatrické léčebně v Petrohradě na Lounsku.

"Nebylo to vždycky úplně příjemné se vidět v zrcadle Davida Švehlíka, jak moji postavu svlíká z kůže," řekl ČTK Formánek. "Protože jsem ale něco prožil a přežil jsem to, cítil jsem takovou povinnost vůči osudu jako spisovatel, že o tom musím napsat a dát tím lidem, kteří s tím (alkoholem) taky bojují, určitou naději, že to jde, vybrat si jinou životní cestu," uvedl spisovatel.

Vedle Davida Švehlíka v roli Josefa F. ve filmu hraje dalšího alkoholika Jaroslav Dušek. Alkohol se podle něj během natáčení příliš často nepodával. "Byli tam s námi kolegové, kteří jsou vyléčení alkoholici, to by nebylo moc dobrý," poznamenal. Na scéně se objeví i ústečtí herci Jiří Maryško nebo Marta Vítů a malou roli ztvárnil také sám Formánek.

Autoři snímku se podle režiséra Daniela Svátka drželi předlohy. "Chtěl jsem, aby film byl stejně dobrý nebo minimálně tak silný jako je kniha, která je skvělá," uvedl Svátek. Hořká komedie podle něj nabízí pohled na velmi aktuální téma. "Snažili jsme se vidět tuto problematiku okem současných tvůrců," řekl režisér. "Podtitul filmu je tragikomedie o chlastu, vůli a vesmíru a to úplně naplňuje, co se ve filmu odehrává," dodal Svátek.

Producentem filmu je zlínská společnost IS Produkce, koproducentem Filmový uzel Zlín. Snímek podpořil i zlínský magistrát, zlínská filmová kancelář a filmová kancelář Ústeckého kraje. Premiéra celovečerního filmu se uskuteční ve čtvrtek v Praze.