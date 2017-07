Brno - Ústavní soud v úterý vyhlásí, jak rozhodl o návrhu pravicových poslanců na zrušení několika pasáží zákona o ochraně ovzduší. Poslancům vadí to, že úřady mohou kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Spatřují v tom vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí, a to nejen ve vztahu k majitelům nemovitostí, ale i případným nájemcům.

Fyzická kontrola je krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona postih až 50.000 korun.

Podle návrhu dostupného na webu soudu je novela odrazem "neustálé touhy po regulaci" a otevírá "mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny", které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.

Návrh vyjadřuje obavu z toho, že "dálnice pro regulace a omezení svobod" nakonec skončí třeba kontrolními kamerami vlády na záchodech v bytech, protože "řádné a pravidelné vyměšování je zdravotně správné". Takový zásah do soukromí by prý bylo možné zdůvodnit ochranou zdraví, stejně jako zákon nyní ospravedlňuje kontroly kotlů právem na příznivé životní prostředí.

Skupina poslanců zdůraznila také to, že Listina základních práv a svobod umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení, nikoliv na základě zákona o ochraně ovzduší. Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů. Mezi ně sice patří ochrana života nebo práv a svobod druhých, ovšem podle poslanců nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv "neurčitých osob v neurčité míře". Vždy by měla existovat přímá vazba mezi vstupem do obydlí a záchranou člověka, majetku či naplnění jiného nesporného cíle.

Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Podle zjištění ČTK ale až do června novela žádné pokuty nepřinesla a příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory.