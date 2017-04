Praha - Úspěšní autoři knih, které loni zaznamenaly velký zájem čtenářů, na autogramiádě v Praze podpořili kampaň Kniha ti sluší. Setkání se zúčastnili Radka Třeštíková, Josef Formánek, Petr Stančík, Michaela Klevisová a Michal Petrov. Do týdenní akce se zapojili nakladatelé, autoři, knihkupectví a také knihovny po celé České republice. Kampaň připomíná Světový den knihy a autorských práv, který připadá na 23. dubna

"Nestačí jen naříkat, že se nečte, ale je třeba připomínat, že se čte a objevit se někde s knihou neznamená nic zastaralého," uvedl uvedl předseda pořádajícího Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Mediálními tvářemi kampaně Kniha ti sluší se stali herci Jan Potměšil, Zdeněk Piškula, a Jana Plodková. "To, že máme možnost číst knihy je jednou ze základních deviz člověka a můžeme se díky tomu dostávat do mnoha rovin poznání, dobrodružství, pochopení a zároveň do světů, kam nemůžeme fyzicky přijít," řekl ČTK Potměšil.

Účastníci besedy představili své úspěšné knihy, například Radka Třeštíková román Bábovky popisující osudy dvanácti žen, jejichž životy se méně či více výrazným způsobem ovlivňují, kterého prodala 82.000 výtisků. Podle Veroniky Sonnkové z nakladatelství Albatros Media snacha režisérky Heleny Třeštíkové včetně předchozích titulů Dobře mi tak a To prší moře prodala více než 100.000 výtisků. Za hranici bestselleru v České republice se považuje prodej 10.000 knih. V současné době manželka fotografa Tomáše Třeštíka připravuje další knihu s názvem Osm. "Je to takový román s detektivní zápletkou, takže se čtenáři mohou těšit hlavně na napětí," podotkla Třeštíková.

Akce Kniha ti sluší se koná i mimo Prahu. Například v ostravském Domě knihy je na každý den do 21. dubna připravena beseda a autogramiáda s dětskou psycholožkou Zuzanou Pospíšilovou, sexuologem Radimem Uzlem nebo bývalým vicekancléřem prezidenta Václava Klause Petrem Hájkem. Knihkupectví Kosmas ve všech svých pobočkách vyhlásilo soutěž pro čtenáře o nejkrásnější záložku.

Čtenáři mohou také podpořit Nadaci Leontinka, která od roku 2005 pomáhá zrakově postiženým. Již loni se v rámci kampaně Kniha ti sluší pro Leontinku vybralo 100.000 korun a vznikly díky tomu audio verze tří knih od Petra Nikla, Jiřího Dvořáka a Renáty Fučíkové, které vyšly také v Braillově písmu. Přehled všech akcí kampaně se nachází na stránkách www.knihatislusi.cz.

Světový den knihy se slaví od roku 1995 pravidelně ve více než 100 zemích světa.