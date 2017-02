Hochfilzen (Rakousko) - Jedno z nejúspěšnějších vystoupení na mistrovství světa mají za sebou čeští biatlonisté. V Hochfilzenu čtyřmi cennými kovy vyrovnali předloňské Kontiolahti a znovu se o to převážně zasloužili Gabriela Koukalová a Ondřej Moravec.

Češi skončili v medailovém pořadí MS třetí. Koukalová se stala mistryní světa ve sprintu, bronz má ze stíhačky a stříbro z vytrvalostního závodu jako Moravec. K tomu přidala čtvrté místo v závodu s hromadným startem, štafeta žen skončila také čtvrtá a Moravec byl pátý ve sprintu i ve stíhacím závodu.

"Máme za sebou nejlepší šampionát," pochvaloval si šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza. "Upletli jsme si na sebe bič, veřejnost i média od nás čekají stále víc, nároky jsou stále vyšší. Ale ukázali jsme, že formu vyladit umíme," řekl novinářům.

Spokojený opouštěl areál šampionátu také šéftrenér Ondřej Rybář. "Hodnocení nemůže být jiné než pozitivní. Jsme třetí v pořadí národů na mistrovství a vezeme domů čtyři medaile, což je úžasné. Nemyslím si, že by s tím někdo počítal," řekl.

Stejně jako v Kontiolahti 2015 se výraznou měrou o medailový příděl postarali Koukalová s Moravcem. "Je to paralela s Kontiolahti, akorát tam to bylo v obráceném gardu. Tam to bylo Ondra-Gábina a tady Gábina-Ondra. Oba dva tady byli v parádní formě," vyzdvihl Rybář a byl rád, že vedle žen mají medaili také muži. "To je moc dobře, že jsme ukázali, že i tam jsme schopni si na medaili sáhnout," dodal.

Češi navíc útočili na další medaile. Koukalová nedotáhla na stupně vítězů štafetu žen a čtvrtá dojela i na závěr MS v závodu s hromadným startem. "Byl bych nohama na zemi, čtvrtá a pátá místa jsou super výsledky. Loni v Oslu to byla jenom čtvrtá pátá místa a mluvilo se o částečném zklamání. Tady jsou k tomu medaile, takže si myslím, že se to proti loňsku vyšperkovalo," konstatoval Rybář.

Sedmadvacetiletá Koukalová končila mistrovství hodně vyčerpaná. Ani neměla síly pořádně docenit, jak velkým úspěchem je zisk tří kovů. "No, je to fajn, ale já jsem tak šíleně přetažená," hlesla jen a nejvíc ze všeho se těšila na odpočinek.

"Už před štafetou byla hrozně unavená a měla toho dost," řekl Rybář o stavu sil české hvězdy během MS. "Každý závod tady jela na doraz, což se nasčítá a máte toho dost. Byla totálně unavená a bude potřebovat dva tři dny, aby si orachla a pak mohla jít zpět do tréninku. Ona je typ, který nedokáže nic vypustit," řekl Rybář.

Moravec znovu ukázal, že se umí připravit na velké akce, a po olympiádě v Soči 2014 a MS v Kontiolahti získal další cenný kov. "Jednoznačně to hodnotím jako jednu z nejlepších velkých akcí kariéry. Předvedl jsem super závody," řekl.

Po horší předešlé sezoně a ne úplně vydařeném začátku této zimy je znovu lídrem českého týmu. "Není to o tom, kdo je jednička nebo dvojka. Mým cílem je být co nejlepší na světě. V podstatě je to tak, že pokud je nás víc schopných dělat výsledky, tak tím líp pro tým. To je na tom hezké, že tým má sílu," řekl Moravec.

Vedle Koukalové a Moravce se povedl závod ještě Michalu Krčmářovi, který dojel šestý na 20 km. Ostatní už zůstali za očekáváním. "Nemůžete mít nikdy pět plus pět závodníků v top formě, to bychom museli mít trochu jinou základnu. Snažíme se vytěžit z minima maximum, ale nejsme ze všech nadšení," řekl Rybář.

Veronika Vítková nepostoupila ze sprintu do stíhačky a nevyšel jí ani vytrvalostní závod. "To je ohromné zklamání," řekl jen Rybář.

Michal Šlesingr se hledal běžecky a jeho výkony možná ovlivnilo, že se hodně angažoval v boji proti dopingu. "Mohlo to hrát roli. Odvádí to pozornost a stojí energii, ne fyzickou, ale psychickou. Je to asi jeden z faktorů, který na to mít vliv může, ale je to tak důležitá věc, že jsem nebyl ochotný to hodit za hlavu. Myslím, že když jsou nějaké věci důležité, tak je potřeba něco obětovat," pronesl Šlesingr.

Víc se očekávalo od Evy Puskarčíkové. V této sezoně se dotáhla do špičky, v SP se prosadila i na stupně vítězů, ale na MS byla nejlépe sedmnáctá. "V sezoně vyšla extrémně nahoru. Čekali jsme víc, ale tohle je daň, co přichází. Možná v sobě musí uklidnit vášně, asi od sebe asi čekala víc a pak přicházely ty chyby," řekl Rybář.

Za rok jsou na pořadu olympijské hry a v korejském Pchjongčchangu by měli čeští biatlonisté opět patřit k žhavým kandidátům na medaile.