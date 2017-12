Praha - Motocyklista Milan Engel se v lednu počtvrté v kariéře postaví na start Rallye Dakar a věří, že tentokrát se už výrazněji prosadí. Český reprezentant v enduru, který se letos představil i na tradiční Šestidenní, si nejlepší dosavadní výsledek připsal hned při své premiéře v roce 2015, kdy byl třicátý.

V dalších ročnících vždy chtěl atakovat pozice kolem dvacátého místa, ale nikdy se mu to nepodařilo. "Čekám každou chvíli, kdy nějaký výsledek přijde. Už dlouho se mi na Dakaru nic nepovedlo," řekl Engel ČTK.

Letos skončil na 34. místě. "Cíl je první dvacítka, moc bych si to přál. Je to ale náročné a člověk potřebuje i štěstí. Myslím si, že na to mám, což jsem si ale říkal už minule a zase do toho něco přišlo. Zabloudil jsem, upadl a pokazilo se to. Doufám, že teď se mi vše vyhne a snad už to vyjde," přál si šestadvacetiletý jezdec.

Člen týmu Moto Racing Group (MRG) má za sebou vydařenou přípravu, ve které se mu vyhýbaly zdravotní problémy. "Dal jsem do přípravy maximum. Byla hodně dlouhá. Celý rok jsme jezdil na motorce, připravoval jsem se na endurových i motokrosových tratích a hodně kilometrů v těžkém terénu jsem najel i na Šestidenní," řekl Engel.

Před rokem manažer týmu Ervín Krajčovič nechtěl, aby na Šestidenní s ohledem na možné zranění startoval. Letos dostal Engel zelenou. "Zranění může přijít kdekoliv. Byl to rozhodně přínos. Nebral jsem to jako přípravu na Dakar, chtěl jsem reprezentovat a dal jsem do toho všechno," uvedl člen elitní seniorské reprezentace, která ve Francii skončila třináctá.

Engel se připravuje na to, že Dakar bude náročný hned od začátku. Úvodní etapy se totiž pojedou v písku. "V minulých letech jsme začínali v Argentině, kde písky moc nejsou, jezdilo se spíše na pistách a měli jsme pár etap na rozjetí. Teď od prvního dne pojedeme do dun a pískového terénu. Začátek bude náročný, ale myslím, že jsme připraveni," uvedl.

Celý tým MRG, který se pro nadcházející soutěž výrazně rozrostl, hned dvakrát trénoval v Africe. "V Maroku je sice písek trošku jinačí, ale příprava to byla dobrá. Na druhou stranu platí, že to bude pro všechny stejné," dodal Engel, který opět pojede s motocyklem KTM.