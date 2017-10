Praha - Usnesení o zahájení trestního stíhání v případu padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo si všichni podezřelí musí osobně převzít. Vyplývá to z trestního řádu, informaci ČTK potvrdil advokát Tomáš Gřivna. Policie rozesílá usnesení v těchto dnech. Na vyzvednutí mají lidé, jichž se obvinění týká, deset dní. Pokud si zásilku nevyzvednou, musí se policie pokusit o doručení znovu. Obvinění by se mohlo týkat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy Jaroslava Faltýnka. Oba poslance Sněmovna kvůli případu vydala k trestnímu stíhání.

V některých případech se u zásilek do vlastních rukou využívá tzv. fikce doručení. Za den doručení se pak považuje desátý den úložní lhůty. Fikce doručení ale podle trestního řádu neplatí v případě, kdy se obviněnému doručuje usnesení o zahájení trestního stíhání, obžaloba nebo například rozsudek a návrh na potrestání.

"Je třeba se pokusit doručit znovu. Policejní orgán může doručit obvinění i sám, kdekoliv adresáta zastihne, například doma, v práci nebo na ulici," uvedl pro ČTK Gřivna. "V případě, že se osoba vyhýbá doručení a je zde dán důvod vazby, je možné ji i zadržet a usnesení doručit v rámci zadržení," dodal advokát.

Sněmovna vyšetřovatelům Babiše a Faltýnka vydala k trestnímu stíhání na začátku září. Faltýnkův zástupce Josef Bartončík dnes na dotaz ČTK uvedl, že nemá informace o tom, že by obvinění místopředsedovi přišlo. Stejně se vyjádřil i o Babišovi, kterého hájí Bartončíkův bratr Michael.

Státní zástupce obdržel usnesení podle mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánky Zenklové v pátek. K počtu lidí, jichž se usnesení týká, ani k jejich jménům se mluvčí nevyjádří, dokud zásilku všichni nepřevezmou.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Uvedli, že je má případ poškodit před volbami. V dokumentech figuruje i Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a exministrův švagr Martin Herodes.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila k Agrofertu.