Washington - Americká vláda pozastavila téměř veškerou vojenskou pomoc Pákistánu. Pomoc zůstane zablokována, dokud Islámábád nepodnikne rozhodnou akci proti extremistům z afghánského hnutí Tálibán a sítě Hakkání, které operují na jeho území. Podle zpravodajského serveru BBC to ve čtvrtek uvedlo americké ministerstvo zahraničí.

Washington již v úterý oznámil pozastavení vojenské pomoci Pákistánu v objemu 255 milionů dolarů (5,4 miliardy Kč), kterou měl Islámábád dostat už loni na nákup vojenského vybavení od Spojených států.

Ve čtvrtek mluvčí americké diplomacie Heather Nauertová oznámila zmrazení další pomoci, přesnou sumu ale nesdělila. Uvedla nicméně, že nové opatření se týká takzvaných fondů koaliční podpory, z nichž USA poskytují Pákistánu finance na vedení protiteroristických operací.

Obranný rozpočet Spojených států na rok 2017 umožňuje vyčlenit na tento účel až 900 milionů dolarů. Z toho 400 milionů dolarů může být uvolněno jen v případě, že ministr obrany James Mattis potvrdí, že Pákistán přijal konkrétní kroky proti síti Hakkání.

Podle Pentagonu nebylo zatím ze zmíněných 900 milionů dolarů Pákistánu nic vyplaceno. Poslední peníze z fondů koaliční podpory putovaly do Pákistánu loni v březnu, tyto peníze ale byly zahrnuty ještě do rozpočtu na rok 2016. Na rok 2018 má americká armáda do tohoto fondu schválených dalších 700 milionů dolarů, napsala agentura AFP.

Americký prezident Donald Trump na Nový rok ve svém prvním letošním tweetu Pákistán obvinil, že představuje útočiště pro teroristy. "Spojené státy během posledních patnácti let bláhově pomohly Pákistánu částkou přes 33 miliard dolarů a oni nám nedali nic jiného než lži a klam," napsal prezident.

Pákistán zmíněná obvinění odmítá a poukazuje na to, že sami Pákistánci trpí útoky islamistů podstatně více než Spojené státy. Násilí ze strany muslimských radikálů si v Pákistánu vyžádalo desítky tisíc obětí.

Pákistánské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že "svévolné posouvání lhůt" a změny pravidel hry brání dosažení společného cíle, kterým je likvidace bezpečnostních hrozeb v regionu.

Nejasné informace kolem sumy, kterou se kvůli nespokojenosti s bojem Islámábádu proti terorismu rozhodl Washington zmrazit, podle agentury AP naznačují, že hlavním cílem tohoto oznámení je podpořit Trumpův novoroční tweet.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Nauertová ve čtvrtek prohlásila, že "hnutí Tálibán a síť Hakkání nadále nacházejí útočiště na pákistánském území, kde připravují činy směřující k destabilizaci situace v Afghánistánu a útoky na americké vojáky a jejich spojence". Dokud Pákistán nepodnikne rozhodnou akci proti těmto skupinám, americká bezpečnostní podpora zůstane zmrazena. Civilní hospodářská pomoc Pákistánu ale bude podle Nauertové pokračovat.

V roce 2016 byl v Pákistánu zabit při náletu amerického bezpilotního letounu tehdejší šéf hnutí Tálibán mulla Muhammad Mansúr. V roce 2011 američtí vojáci odhalili a usmrtili v pákistánském městě Abbottábád šéfa teroristické sítě Al-Káida Usámu bin Ládina.