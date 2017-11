Washington - Spojené státy kvůli podezření z rozsáhlého uplácení představitelů Čadu a Ugandy zadržely někdejšího vysokého hongkongského činitele Patricka Ho Čch'-pchinga, který nyní působí jako generální tajemník nevládního výboru China Energy Fund Committee (CEFC). Dnes o tom informoval portál listu South China Morning Post. Výbor CEFC je označován za nadaci soukromého čínského konglomerátu CEFC China Energy, který ho také plně financuje. Tato korporace mimo jiné učinila značné investice v České republice a předseda představenstva firmy Jie Ťien-ming je čestným poradcem českého prezidenta Miloše Zemana. Spolu s Hoem byl zadržen i bývalý senegalský ministr zahraničí Cheikh Gadio.

Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Ho a Gadio nabídli čadskému prezidentovi Idrissu Débymu úplatek dva miliony dolarů (43,4 milionu korun) výměnou za licence v ropném průmyslu. Dalších 500.000 dolarů, které měly usnadnit získání lukrativních zakázek v zemi, bylo posláno na účet, jehož majitelem je ugandský ministr zahraničí Sam Kutes.

Ho také poskytoval ugandskému prezidentovi Yowerimu Museveniovi a ministrovi zahraničí Samu Kutesaovi dárky a přísliby budoucích výhod, mimo jiné i podílu na zisku. Kutesa roku 2015 působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Jistá zpráva čínských médií z té doby zaznamenala společné vazby šéfa CEFC China Energy Jiea a Kutesu. Jie byl v oné zprávě označen jako zvláštní čestný poradce Valného shromáždění OSN.

Manhattanský žalobce Joon Kim v prohlášení naznačil, že Ho a Gadio mohli jednat ve své korupční aktivitě jménem jistého čínského energetického konglomerátu. Žádné jméno společnosti neuvedlo ani ministerstvo spravedlnosti. Podle South China Morning Post ale podrobnosti v podkladech pro newyorský soud ukazují právě na CEFC China Energy.

"Jako nevládní a nezisková organizace není fond zapojen do žádných komerčních aktivit CEFC China Energy," uvedl podle Reuters v dnešním prohlášení konglomerát s odkazem na fakt, že Ho stojí v čele výboru China Energy Fund Committee.

Korporace rovněž uvedla, že v Ugandě nemá žádné investice a že její aktivity v Čadu byly převzaty přes tchajwanskou státní společnost Chinese Petroleum Corporation. "Společnost bude tuto záležitost sledovat a podle vývoje podnikne potřebné kroky," dodala CEFC China Energy.

Reuters poznamenal, že CEFC China Energy je klíčovým partnerem v projektu novodobé Hedvábné stezky (One Belt, One Road), což je iniciativa čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Cílem je podpora obchodu mezi Evropou a Čínou včetně rozsáhlé obnovy infrastruktury rozvojových zemí, přes něž jsou plánovány železniční i námořní trasy.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes v rámci pravidelné tiskové konference sdělil, že žádné podrobnosti k případu nezná. Dodal, že vláda neustále nabádá čínské společnosti, aby v rámci svých zahraničních aktivit působily vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.

Ho před vstupem do CEFC zastával řadu vysokých funkcí v hongkongské samosprávě, kde byl od roku 2002 do července 2007 ministrem vnitra. Policie 68letého Hoa zadržela v New Yorku minulý týden v sobotu, o den dříve pak dopadla 61letého Gadioa.

Oba již byli obviněni z porušování zákona proti zahraniční korupci a z praní špinavých peněz. Podle South China Morning Post jim v případě uznání viny hrozí až 20 let vězení. Hoův právní zástupce Ed Kim se k případu odmítl vyjádřit.