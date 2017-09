Washington - Spojené státy vyzvaly Rusko, aby do soboty uzavřelo svůj konzulární úřad v San Francisku, diplomatickou kancelář ve Washingtonu a jedno z konzulárních oddělení v New Yorku. Informovalo o tom dnes americké ministerstvo zahraničí. Jde o odvetu za ruské oznámení z minulého měsíce omezit početní stav americké ambasády a konzulátů v Rusku, pro nějž Moskva stanovila jako nejzazší datum 1. září. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vyjádřil nad novým krokem Washingtonu politování.

"V duchu parity iniciované Rusy požadujeme, aby ruská vláda zavřela svůj generální konzulát v San Francisku, kancelář mise ve Washingtonu a konzulární kancelář v New Yorku," uvedla dnes mluvčí ministerstva zahraničí Heather Nauertová. Dodala, že uzavření musí být provedeno do 2. září. K předchozímu kroku Moskvy stran snížení amerického diplomatického personálu v Rusku uvedla, že to byl podle USA "čin neopodstatněný" a že poškodil vztahy mezi oběma zeměmi.

"Ministr lituje eskalace napětí v bilaterálních vztazích, která nebyla iniciována námi. Nová opatření oznámená Američany budou Moskvou pečlivě prostudována, pak oznámíme reakci," uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí po telefonickém rozhovoru Lavrova s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem.

"Reakce je nezbytná. Vůbec nemusí být symetrická, ale měla by být citelná," uvedl o možné ruské odvetě předseda zahraničního výboru Rady federace, horní komory ruského parlamentu, Konstantin Kosačov. "Pokud pracovníci našeho konzulátu v San Francisku budou nuceni vrátit se domů, bude třeba žádat Američany, aby odvolali stejný počet svých pracovníků ze svých misí v Rusku," dodal.

Ruské ministerstvo zahraničí koncem července ohlásilo, že USA musí omezit do 1. září svůj personál na velvyslanectví a konzulátech v Rusku na 455 pracovníků. Moskva tak reagovala na nový americký sankční zákon, který omezuje možnosti obchodní spolupráce USA s Ruskem. Snížením personálního stavu má být dosaženo parity mezi počtem zaměstnanců ruských zastupitelských úřadů v USA a amerických v Rusku.

Ruské konzuláty jsou v USA čtyři - v New Yorku, San Francisku, Seattlu a Houstonu. USA mají v Rusku tři generální konzuláty, a to v Petrohradě, Jekatěrinburgu a Vladivostoku.

"Spojené státy doufají, že tento krok na cestě k přání Ruska dosáhnout diplomatické parity pomůže vyvarovat se dalších odvetných kroků z obou stran a pomůže pokročit kupředu na cestě k cíli obou prezidentů, tedy ke zlepšení vztahů mezi našimi státy a k větší spolupráci v oblasti společných zájmů," uvedla americká mluvčí. Dodala však, že v případě nezbytí jsou USA připraveny podniknout další kroky. Upozornila také, že "zatím" nejde o vyhoštění ruských diplomatů, kteří mohou být přerozděleni mezi ostatní zastupitelské mise v USA.

Američané v reakci na ruský příkaz o omezení personálu na amerických zastupitelských úřadech přerušili vydávání víz Rusům. Ty se mají opět začít vydávat od 1. září - ale už jen na velvyslanectví v Moskvě. Nespokojeným ruským zájemcům o americká víza diplomaté vysvětlují, že jde výlučně o důsledek ruského rozhodnutí.