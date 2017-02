Mnichov - Evropa i Severoatlantická aliance mají naprostou podporu Spojených států, spojenci ale musejí dělat víc pro společnou obranu. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to dnes řekl viceprezident USA Mike Pence. Zvýšit výdaje na obranu na dohodnutá dvě procenta HDP chce po členských státech také šéf NATO Jens Stoltenberg. Ministr obrany Martin Stropnický je přesvědče, že ČR může zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025. Německá kancléřka Angela Merkelová ujistila, že Berlín udělá vše proto, aby stanoveného cíle dosáhl, neboť dobré fungování aliance je v zájmu Německa, Evropské unie i Spojených států. Naopak ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se proti obranné alianci ohradil a označil ji za instituci studené války.

"NATO je pořád institucí studené války, a to jak v myslích, tak v srdcích," řekl Lavrov. Rozšiřování aliance pak v posledních třiceti letech označil za zdroj bezprecedentního napětí v Evropě. Ruský ministr chce, aby NATO s Moskvou obnovilo spolupráci a přeje si také posílit americko-ruské vztahy.

Zcela jiný náhled na alianci NATO mají představitelé členských států, kteří na dnešní konferenci hovořili. Merkelová sice vyzvala k zesílení evropské spolupráce v obranyschopnosti, ale dodala, že takováto evropská obrana nemůže být alternativou k NATO, nýbrž se musí do aliance začlenit. Merkelová dodala, že Evropa se ani dnes neobejde bez vojenské podpory USA, zejména pokud jde o boj proti islámskému terorismu, do kterého chce jako spojence zapojit i muslimské státy.

Pence zdůraznil, že Amerika bude nadále stát po boku Evropy a že takové přátelství je založeno na společných hodnotách, jako je svoboda, demokracie a právní stát. Dodal ale, že pro většinu aliančních spojenců nastal čas učinit pro společnou obranu více.

"Slib nést společně zátěž mnozí až příliš dlouho nenaplňovali, což podkopává samotné základy naší aliance," je přesvědčen Pence. Řada spojenců, včetně některých členských zemí, které patří k největším, podle něj dodnes jasně neukázala, jak své závazky naplní.

Německo, které na obranu dává asi 1,2 procenta HDP, chce podle Merkelové dvouprocentního cíle dosáhnout. Dodala, že státy NATO se v roce 2014 dohodly, že do deseti let výdaje zvýší. Pence připomněl, že zatím závazek plní jen Spojené státy a čtyři další členské země, Česká republika mezi nimi není.

Za Pence se k výzvě zvýšit výdaje na obranu připojil i Stoltenberg, který v minulosti jako další činitelé NATO na nerovnováhu opakovaně upozorňovali. "Schopnost aliance plnit své povinnosti závisí na tom, aby každý člen nesl spravedlivou část zátěže," řekl Stoltenberg s tím, že členské země sice postupně na armádu vyčleňují více peněz, ale že tempo je to pomalé.

Na okraj mnichovské schůzky poskytl šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel rozhovor agentuře Reuters, ve kterém Evropě doporučil, aby se kvůli rozšiřování vojenské přítomnosti vojsk NATO na východě připravila na šíření falešných zpráv. Reagoval tak na případ smyšleného znásilnění litevské dívky německými vojáky. Stopy této falešné zprávy podle některých obvinění vedou do Ruska, které se k tomu ale nevyjádřilo. Český generál v rozhovoru také řekl, že by chtěl v příštích týdnech s náčelníkem generálního štábu ruské armády Valerijem Gerasimovem obnovit kontakt mezi velením NATO a Ruska.

Stropnický věří, že ČR může na obranu dávat dvě procenta HDP

Česká republika může zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2025, je přesvědčen ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Řekl to dnes ČTK a České televizi na mnichovské bezpečnostní konferenci v reakci na požadavek Spojených států. Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je všechno otázka dohody.

Členské země NATO se v roce 2014 zavázaly zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta HDP. Zatím to však plní jen pět zemí, včetně Spojených států. Právě americká administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa nyní na spojence tlačí, aby svůj slib naplnili a pro společnou obranu dělali více.

Stropnický má za to, že Česká republika má s ročním růstem výdajů na obranu o devět až deset procent nakročeno dobrým směrem. "Já jsem pevně přesvědčen, že jsme schopni splnit to, co jsme slíbili na začátku působení této vlády, to znamená 1,4 procenta v roce 2020. A to postupné navyšování do roku 2025 na ta dvě procenta je reálné a je reálné i v tom smyslu, že se ten rozpočet dá efektivně vstřebávat," poznamenal.

"Já si myslím, že je to všechno otázka dohody, jaké tempo je racionální," řekl ke zvyšování obraných rozpočtů ministr Zaorálek. Nesmyslné by podle něj bylo, aby se Česko závazek snažilo splnit během několika málo let. "Kdybychom se rozhodli, že teď v krátké době naplníme ten závazek, tak si myslím, že by to byla pohroma," řekl.