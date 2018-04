Moskva - Reálným cílem nedávných úderů USA a jejich spojenců v Sýrii nebyly jen výzkumné laboratoře, ale i vojenské objekty a letiště. Uvedlo to dnes v prohlášení ruské ministerstvo obrany. K zajištění deklarovaného účinku by podle ruského ministerstva stačilo jen 30 raket.

Spojené státy, Británie a Francie v noci na sobotu podle Pentagonu úspěšně zasáhly tři cíle spojené se syrským chemickým vojenským programem. Vypáleno bylo 105 střel, z nichž 76 směřovalo na výzkumné centrum Barzá u Damašku. Dalších 29 raket zasáhlo sklad chemických zbraní a bunkr v Him Šinšáru u Homsu.

Mluvčí ruského ministerstva obrany dnes řekl, že "reálným cílem" nebylo jen výzkumné centrum Barzá a další podobná zařízení, ale i syrské vojenské objekty včetně letišť. Syrská armáda se proti úderu křídlatých raket bránila odpálením 112 řízených střel, z nichž cíl zasáhlo 71, prohlásil mluvčí Igor Konašenkov.

Ruských protiraket Pancir syrská armáda odpálila 25, z nichž 23 zasáhlo cíl, uvedl dále. Z 29 vypálených raket Buk zasáhlo cíl 24, další cíle zasáhly raketové systémy S-125, Strela-10 a Kvadrat. Z baterie raket S-200 syrská armáda odpálila osm střel, žádný cíl ale podle mluvčího nezasáhly.

Americký generál Kenneth McKenzie v sobotu krátce po úderu novinářům sdělil, že ruský obranný protivzdušný systém nebyl při nočních úderech použit a ten syrský nebyl účinný, protože byl aktivován až po úderech. "Syrská protivzdušná obrana nezasáhla žádné naše letadlo ani raketu," řekl McKenzie.

Generál Konašenkov dnes s odkazem na kosmické snímky publikované v západních médiích konstatoval, že na zničení zvolených tří syrských objektů by s ohledem na velikost nálože stačilo pouze třicet amerických tomahawků. "Jakákoli metodika výpočtu vede k závěru, že ke garantovanému zničení každého ze tří cílů by stačilo jen deset raket," prohlásil ruský mluvčí.

Vyšetřovatelé OPCW se podle Ruska dostanou do Dúmy ve středu

Vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) budou moci vstoupit do syrské Dúmy ve středu. Řekl to dnes v Haagu Igor Kirillov z ruského ministerstva obrany. Experti OPCW jsou od soboty v Damašku, ale do Dúmy, která byla podle Západu 7. dubna terčem chemického útoku, se zatím nedostali.

USA obvinily Rusko, že inspektorům brání dostat se na místo. Nařkly rovněž Rusko a Sýrii, že se pokusily zastřít důkazy chemického útoku. Rusko naopak tvrdí, že žádný chemický útok nebyl a že jde o zinscenovanou záležitost.

Kirillov řekl, že ze silnic vedoucích k Dúmě je třeba ještě odstranit miny. Šéf OPCW Ahmet Üzümcü předtím prohlásil, že Rusko a Sýrie dosud nedaly svolení ke vstupu expertů do Dúmy z bezpečnostních důvodů.

Dúmu, která leží východně od Damašku, dnes mohli navštívit novináři agentury AP. Mluvili s tamními obyvateli, kteří jim 7. duben popsali jako "hrozný plynový útok". Nejvíc zasáhl údajně děti a starší osoby. Obyvatelé útok připisují radikální skupině Džajš al-Islám, která město měla pod kontrolou do až do minulého týdne, kdy do města vstoupila syrská armáda a ruští vojenští policisté. Důkazy pro toto tvrzení ale lidé neposkytli.

Novináři AP se do Dúmy dostali ve skupině žurnalistů, pro něž návštěvu zorganizovala syrská vláda.

Podle Chálida Nusajra, který v Dúmě žije, při útoku zemřelo 47 lidí. Byla mezi nimi také jeho těhotná manželka a dvě dcery. Zasaženy byly v podzemním krytu, který novináři viděli. Podlahu kryl koberec a stěny byly obloženy polštáři, nikde nebyla vidět krev.

Ti, kdo přežili, popsali, že se při útoku šířil silný zápach chloru. Přežili prý ti, kdo si dali přes ústa kusy oděvů namočených ve vodě a octě, vyběhli do vyšších pater a unikli kouři a zápachu.