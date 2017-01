Washington/Havana - Barack Obama s okamžitou platností zrušil zvláštní imigrační režim, který umožňoval kubánským emigrantům získat trvalý pobyt ve Spojených státech, pokud se dostali až na jejich území. Kuba, která s touto praxí nesouhlasila, Obamovo rozhodnutí přivítala s tím, že bude navracené migranty přijímat zpět. Není však jasné, jak na krok dosluhujícího amerického prezidenta zareaguje jeho nástupce Donald Trump, jenž se úřadu ujme příští pátek a jehož postoje k současnému kubánskému režimu jsou méně vstřícné než Obamovy.

Podle pravidla známého jako "mokrá noha, suchá noha" mohli obvykle zůstat v USA ti Kubánci, kterým se podařilo dostat se na americkou půdu. Americké úřady naopak posílaly zpět na Kubu všechny migranty zadržené na moři.

"Kubánští státní příslušníci, kteří se pokoušejí vstoupit do USA nelegálně a nesplňují podmínky pro poskytnutí humanitární pomoci, budou podléhat deportaci... Přijetím tohoto kroku budeme zacházet s kubánskými migranty stejným způsobem jako s migranty z jiných zemí. Kubánská vláda souhlasila, že bude přijímat Kubánce s nařízeným vystěhováním (z USA), jako přijímá ty zachycené na moři," uvedl Obama v prohlášení citovaném agenturou AP.

Šéf Bílého domu se v posledních dvou letech snažil o významné zlepšení vztahů s kubánským režimem, vůči němuž USA více než půlstoletí uplatňují hospodářské embargo. Obama obnovil s Kubou běžné diplomatické styky, vymazal ji ze seznamu států podporujících terorismus a doporučil Kongresu zrušit zmíněnou blokádu. Jeho historická návštěva Kuby se stala jedním z nejviditelnějších momentů Obamova druhého prezidentského období.

Kubánská vláda pochválila podpis měsíce vyjednávané dohody s USA o migrantech jako "významný krok pro rozvoj vztahů s cílem zaručit normální, bezpečnou a řádnou migraci".

Rozhodnutí Obamy naproti tomu kritizovali někteří Kubánci žijící v americkém Miami. Podle nich odcházející prezident opět zradil obyčejné Kubánce. Pravidlo "mokrá noha, suchá noha" zavedl v roce 1995 prezident Bill Clinton, který stejně jako Obama patří k Demokratické straně.

Republikán Trump během předvolební kampaně Obamův vstřícný přístup ke kubánské vládě několikrát kritizoval a jeho kandidát na ministra zahraničí Rex Tillerson tento týden prohlásil, že je proti zrušení embarga. Republikánům ovládajícím Kongres vadí, že Kuba nenabídla za americkou vstřícnost žádné ústupky v otázce respektování lidských práv.

Trump může být nicméně ve věci kubánských migrantů rozpolcen, neboť jeho hlavním předvolebním slibem bylo snížení počtu nelegálních přistěhovalců na území USA, ke kterému díky zrušení pravidla bezpochyby dojde.

Kubánci začali masově utíkat ze své země v roce 2015 v obavě, že kvůli zmíněnému zlepšení vztahů mezi Havanou a Washingtonem už k nim USA nebudou přistupovat jako k politickým exulantům.

Americká pobřežní stráž loni v srpnu oznámila, že počet Kubánců mířících přes Floridský průliv do USA se oproti předchozímu roku výrazně zvyšuje. Další Kubánci se snaží dostat do USA oklikou přes středoamerické státy. Jen od října 2014 do září 2015 jich přijelo do USA přes 43.000.