Washington - Spojené státy jsou připraveny dostát svým závazkům bránit Japonsko, a to i za použití jaderných zbraní. Dnes to Tokiu sdělil poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Herbert McMaster, uvedla agentura Reuters. McMaster prohlášení učinil poté, co dnes KLDR provedla pokusný nukleární výbuch. Sousedé KLDR provádějí měření radioaktivity. Rusko již mezitím oznámilo, že situace na Dálném východě je v normě a že lidem žádné nebezpečí nehrozí.

Japonsko má s USA uzavřenou spojeneckou smlouvu, ve které Spojené státy ostrovní zemi zaručují ochranu. Washington v minulosti poskytl Tokiu opakovaná ujištění, že na případný útok na Japonsko mohou USA odpovědět i jadernými zbraněmi.

Sousedé KLDR měří radioaktivitu, Rusko hlásí normální stav

Sousedé KLDR po dnešním severokorejském jaderném testu provádějí měření radioaktivity. Rusko již mezitím oznámilo, že situace na Dálném východě je v normě a že lidem žádné nebezpečí nehrozí. Severokorejská televize v oficiálním prohlášení sdělila, že po úspěšné zkoušce termojaderné nálože do ovzduší neunikla žádná radiace.

Čínský úřad pro jadernou bezpečnost ohlásil, že u hranic sleduje hodnoty radiace, vlastní měření vedou také Rusko a Japonsko s Koreou. CNN oznámila, že rovněž Spojené státy vyslaly své letouny WC-135, které jsou uzpůsobeny k měření hodnot radiace v ovzduší. Američané mají rovněž v oblasti pozemní stanice, které k monitorování radiační situace používají.

Radioaktivní látky uvolněné do vzduchu mohou podle médií poskytnout odborníkům klíčové podrobnosti o explozi a o použité bombě. Předběžně se odhaduje, že nálož měla sílu asi 100 kilotun TNT.

Trump a Abe hovořili o rostoucí hrozbě KLDR

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek telefonicky hovořil s japonským předsedou vlády Shinzóem Abem o rostoucí hrozbě ze strany Severní Koreje. Oznámil to Bílý dům.

Rozhovor oběma státníky se konal v době, kdy Severní Korea oznámila, že vyvinula pokročilejší termonukleární bombu, která má "velkou ničivou sílu", uvedla agentura Reuters. Pchjongjang upozornil, že zbraň bude umístěna na nové mezikontinentální balistické raketě, která by podle odborníků mohla zasáhnout velkou část USA.

"Oba představitelé znovu potvrdili důležitost úzké spolupráce mezi Spojenými státy, Japonskem a Jižní Koreou v souvislosti s rostoucí hrozbou ze strany Severní Koreje," uvedl Bílý dům ve svém prohlášení.

Trump hovořil s Abem během návratu letadlem do Washingtonu po návštěvě jihu USA postiženém ničivými záplavami.

Severokorejská agentura KCNA dnes uvedla, že vůdce KLDR Kim čong-un provedl inspekci nové vodíkové (termonukleární) bomby, která je mocnější než jaderná bomba a kterou je těžší ji vyrobit.

Princip vodíkové bomby je založen na slučování jader izotopů vodíku. Energii potřebnou k překonání jaderných sil, které slučování brání, může vodíkové bombě dodat výbuch klasické jaderné nálože. Ta je na rozdíl od vodíkové bomby založena na principu štěpení jader atomů.

Vodíkovou bombu testovalo v minulosti pouze pět mocností: Spojené státy, Sovětský svaz, Británie, Čína a Francie. A naposledy KLDR loni.