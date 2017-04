Washington/Kábul - Spojené státy dnes v Afghánistánu poprvé použily svou nejsilnější nejadernou bombu GBU-43. Agentuře AP to sdělil mluvčí Pentagonu Adam Stump. Americká armáda bombu kolem 16:30 SELČ shodila na jeskynní systém, který prý v provincii Nangarhár u hranic s Pákistánem sloužil jako úkryt bojovníků takzvaného Islámského státu.

oblasti Nangarhár při protiteroristické operaci o víkendu zahynul jeden americký voják. Američané region společně se sousední provincií Kunar označují za hlavní působiště IS v Afghánistánu a odhadují počet zdejších bojovníků islamistické organizace na 700. Afghánské úřady hovoří až o 1500 členech IS.

Přes devět metrů dlouhá bomba GBU-43 je se zhruba jedenácti tunami výbušniny nejničivější nejadernou zbraní v arzenálu Spojených států a do dneška nebyla nikdy použita. Její alternativní název Massive Ordnance Air Blast bomb zkracovaný na MOAB jí vysloužil přezdívku Mother Of All Bombs, neboli "matka všech bomb."

Zbraň s GPS naváděním byla poprvé testována v březnu 2003, těsně před začátkem války v Iráku. Pentagon poté zkoumal, zda lze její použití v boji ospravedlnit, a dospěl k závěru, že z hlediska mezinárodního práva nejde o nahodile zabíjející prostředek.

"Toto je správná munice na eliminaci překážek, jimž čelíme, a na udržení naší ofenzívy proti ISIS-K v pohybu," řekl agentuře Reuters šéf amerických a mezinárodních sil v Afghánistánu generál John Nicholson. Uvedl přitom jednu ze zkratek používaných pro afghánskou organizaci islamistů. Dodal, že bomba vypuštěná z bombardéru MC-130 dopadla na jeskyně a bunkry ukrývající ozbrojence. Výsledek dnešní operace zatím není známý.

"Jako terč jsme vybrali systém tunelů a jeskyň, který bojovníkům ISIS umožňuje volný pohyb a usnadňuje jim útoky na americké vojenské poradce a místní vojáky," řekl mluvčí Bílého domu Sean Spicer. Podle generála Nicholsona by měly přípravy zásahu minimalizovat nebezpečí pro afghánské a americké síly a "maximalizovat zničení" pozic IS.

Podle agentury AFP je v tuto chvíli v Afghánistánu kolem 8400 amerických vojáků, kteří radí místním vojenským složkám a podporují je v tažení proti Talibanu a organizaci IS. Afghánský Taliban usilující o svržení vlády v Kábulu a Islámský stát zároveň bojují mezi sebou o vliv a území.