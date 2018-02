Washington/Jeruzalém - Spojené státy přemístí své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma na 70. výročí založení státu Izrael, které připadá na 14. května. V prohlášení to dnes oznámilo americké ministerstvo zahraničí, které tak potvrdilo předchozí informace z nejmenovaných zdrojů. Izrael plán vřele uvítal, palestinské vedení ho označilo za další provokaci.

"Je to skvělý den pro izraelský lid," reagoval ve svém prohlášení izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který má zavítat do Bílého domu 5. března. "Toto rozhodnutí změní 70. výročí dne nezávislosti Izraele na mnohem větší oslavu," dodal izraelský premiér s osobním poděkováním americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, u kterého vyzdvihl jeho vůdcovství a přátelství.

Muž číslo dvě palestinské samosprávy Saíb Irikát v odmítavé reakci uvedl, že "tímto rozhodnutím se Trumpova administrativa nakonec zcela izolovala a stala se součástí problému, a ne jeho řešením". Výběr termínu, který spadá na nakbu, což je palestinské označení pro vznik židovského státu jako národní katastrofy, je podle Irikáta provokací pro Araby, muslimy i křesťany.

Ambasádu bude pro začátek tvořit jen několik kanceláří uvnitř existující budovy amerického generálního konzulátu v jeruzalémské čtvrti Arnona. Podle AP americký ministr zahraničí Rex Tillerson už stvrdil svým podpisem i plán potřebných bezpečnostních opatření pro ochranu objektu.

"S příchodem května přesuneme velvyslance a malý tým do Arnony," citovala agentura Reuters svůj zdroj. Podle něj na budově bude v květnu také umístěn americký výsostný znak, který bude určovat, že jde o nové americké velvyslanectví. Budova bude dál sloužit i jako konzulát pro Palestince.

Už nyní americká diplomacie ale hledá vhodný prostor pro novou ambasádu, který bude více vyhovovat po bezpečnostní stránce. Podle ministerstva zahraničí se počítá s tím, že by se velvyslanectví mělo přestěhovat do "nového" do konce roku 2019. Není jasné, zda má jít o přesun do již stojící budovy či do objektu, který se teprve postaví.

Právě kvůli horšímu bezpečnostnímu zajištění na prozatímním místě bude velvyslanec David Friedman do Jeruzaléma pravidelně dojíždět, ale dál bude bydlet ve své rezidenci u Tel Avivu.

Trump loni v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a dal pokyn zahájit proces stěhování amerického zastupitelského úřadu z Tel Avivu. V polovině ledna ale šéf Bílého domu popřel, že by se plánované přemístění mělo uskutečnit do jednoho roku. Naopak období do jednoho roku odhadoval Netanjahu.

Také Tillerson v lednu řekl, že přesun velvyslanectví se pravděpodobně neuskuteční dříve než za tři roky, a i to označil za poměrně "ambiciózní časový rámec".

Trump loni v prosinci prohlásil, že uznání Jeruzaléma znamená začátek nového přístupu k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Podle něj odkládání uznání Jeruzaléma za izraelské hlavní město stejně mír nepřineslo.

Trumpovo rozhodnutí vyvolalo ostré protesty zejména v arabsko-muslimském světě. Kritizovala ho ale i Evropská unie. A Palestinci prohlásili, že už nevnímají USA jako důvěryhodného prostředníka v mírovém procesu.

Podle AP významný sponzor amerických republikánů Sheldon Anderson nabízí, že částečně pokryje náklady na výstavbu nového velvyslanectví. Stejně tak jsou ochotni přispět další dárci zejména z řada amerických židů a evangelíků. Trumpova vláda nyní vyhodnocuje, zda nejsou pro přijímání financí na státní výdaje ze soukromých zdrojů právní překážky.