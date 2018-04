Washington - Spojené státy nepřipustí, aby Írán vyvinul jadernou bombu. Na tiskové konferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to dnes ve Washingtonu prohlásil americký prezident. Donald Trump mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě kritizuje, Merkelová v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné.

Dohoda s Íránem podle německé kancléřky není dokonalá, Merkelová ale zdůraznila, že je pro Evropu důležitá, neboť tato země je součástí regionu, který s Evropou sousedí.

Jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu. "Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," odpověděl Trump. "Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu," dodal.

Trump chce změnit dohodu s Íránem, která má časově omezenou platnost a která podle amerického prezidenta Teheránu nezabrání obstarat si nakonec jaderné zbraně. Írán ale jakoukoli úpravu v dohodě vylučuje, odmítá také její rozšíření.

Pompeo: Trump zatím o osudu dohody s Íránem nerozhodl

Americký prezident Donald Trump zatím definitivně nerozhodl, zda Spojené státy skutečně v květnu odstoupí od mezinárodní dohody, která umožňuje kontrolu íránského jaderného programu. Novinářům to v Bruselu řekl nový ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Poznamenal ale také, že bez výrazných změn dohody, kterou Trump označuje za špatnou, je další americká účast velmi nepravděpodobná.

Pompeo, který na jednání s ministry zahraničí NATO do Bruselu dorazil jen pár hodin po potvrzení ve funkci, z Belgie míří na Blízký východ. Evropská unie, která dohodu s Teheránem pokládá za pilíř své i celosvětové bezpečnosti, se snaží americké partnery přesvědčit o potřebě pokračovat. Podle EU je spory s Íránem - například okolo jeho balistického programu - nutné řešit, ale mimo rámec dohody. Tu po létech vyjednávání v roce 2015 podepsalo s Teheránem šest významných zemí, včetně USA vedených tehdy prezidentem Barackem Obamou.

Pompeo dnes doplnil, že chce v příštích dnech při jednáních řešit právě otázku toho, jak odstranit nedostatky, které Trumpova administrativa v dohodě dlouhodobě vidí. "Nepodaří-li se nedostatky odstranit, není pravděpodobné, že v ní bude chtít zůstat," řekl o Trumpovi v Bruselu Pompeo.