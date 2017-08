Manila - Spojené státy zareagují okolo 1. září na ruské opatření, nutící je k výraznému snížení personálu zastupitelských úřadů USA v Rusku. Řekl to novinářům šéf americké diplomacie Rex Tillerson po schůzce se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem na okraji schůzky regionálního uskupení Jihovýchodní Asie (ASEAN). USA podle ministra vidí vztahy s Ruskem pragmaticky, obě země mohou spolupracovat na řešení problémů. Přál by si také, aby Rusko pochopilo, že vměšování do voleb je vážný incident.

Tillerson řekl, že pověděl Lavrovovi, že USA se ještě nerozhodly, jak na ruský postup odpoví. Zadal ruskému ministrovi "několik objasňujících otázek" ohledně ruské odvety za nové sankce, prosazené Kongresem USA.

Rusko nedávno ohlásilo, že USA musí omezit do 1. září svůj personál na velvyslanectví a konzulátech v Rusku o 755 pracovníků. Vznikl tím jistý zmatek, protože tolik Američanů na zastupitelských úřadech v Rusku ani nepracuje, poznamenala agentura AP. Ruská média předpokládají, že ruské odvetné opatření postihne především ruské zaměstnance americké ambasády a konzulátů.

Lavrov po nedělní schůzce uvedl, že Tillersonovi objasnil důvod a vysvětlil podstatu odvetných opatření Moskvy po přijetí nových amerických sankcí vůči Rusku na začátku měsíce. Moskva je připravena k normalizaci dialogu s Washingtonem, jestli se USA vzdají konfrontačního kurzu, informovalo o schůzce ruské ministerstvo zahraničí.

Lavrov podle něj poukázal na to, že zákon o protiruských sankcích přijatý v USA se stal dalším článkem v řetězu nepřátelských kroků, nebezpečných pro mezinárodní stabilitu. Podobné akce pochopitelně nemohly zůstat bez odpovědi, uvedlo ministerstvo. "A tak tomu bude i dál. Zároveň jsme připraveni k normalizaci dialogu, když se ve Washingtonu vzdají konfrontační linie."

Shůzka v Manile byla první od ruské odvety za americké sankce v podobě omezení personálu amerických zastupitelských úřadů v Rusku o 755 pracovníků. Tillerson a Lavrov se sešli na okraj schůzky zástupců zemí jihovýchodní Asie sdružených v organizaci ASEAN.