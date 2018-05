Paříž - Spojené státy nestojí o obchodní válku s Evropskou unií, případná eskalace sporu o cla proto bude záviset na Bruselu. V dnes zveřejněném rozhovoru s francouzským deníkem Le Figaro to prohlásil americký ministr obchodu Wilbur Ross. Zároveň řekl, že rozhodnutí o budoucnosti cel na dovoz evropské oceli a hliníku do USA oznámí prezident Donald Trump ještě dnes.

"Rozhodnutí musí být oznámeno 31. května před půlnocí. V opačném případě udělené výjimky jedné či druhé zemi vyprší," řekl Ross, který se v Paříží účastní jednání, na kterém chce EU na poslední chvíli zavedení nových cel na ocel a hliník zabránit. Ross dodal, že americké rozhodnutí v každém případě bude mít dopad na trhy, proto by mělo být oznámeno buď před začátkem obchodování, nebo po uzavření burzy.

S koncem května skončí dočasná výjimka, která EU od cla osvobozuje. Zda poté USA začnou ochranná opatření vůči Evropě uplatňovat, nechce Evropské komise spekulovat. EU se snaží dohodnout na trvalé výjimce, pokud se jí to nepodaří, začnou od června platit cla 25 procent na dovoz oceli a deset procent na dovoz hliníku. Je ale možné, že USA přijdou s jiným typem opatření.

EU dala na vědomí, že v případě uvalení cel zavede vlastní opatření. "Rozhodnutí, zda chce odvetná opatření, je na Evropské unii. Další otázka bude, jak Trump zareaguje. Viděli jste jeho reakci, když se k odvetě odhodlala Čína," poznamenal Ross s odkazem na Trumpovu hrozbu, že vůči Pekingu uvalí cla na dovoz zboží do USA v hodnotě až 150 miliard dolarů (3,3 bilionu Kč) ročně. "Pokud dojde k eskalaci, stane se tak kvůli tomu, že se EU rozhodla k odvetě," dodal americký ministr.

V Česku ohrožuje opatření podle Svazu průmyslu a dopravy hlavně tuzemské oceláře, kteří se obávají omezení svého vývozu a přesměrování levné oceli ze třetích zemí z amerického na evropský trh, který je pro ně nejvýznamnější. Například největší české hutní podniky, Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava, čekají, že jim kvůli zavedení dovozních cel na hliník a ocel klesne prodej některých výrobků do USA. Vzhledem k objemu výroby ale toto množství nebude příliš významné a dosáhne jen jednotek procent.

V případě, že by se americká cla týkala i dalších komodit, například aut, pocítili by je i čeští výrobci autodílů. Největším obchodním partnerem ČR je totiž Německo, které výrobky finalizuje i z českých subdodávek. A čtvrtina exportu automobilů z celé EU míří právě do USA.