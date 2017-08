Washington - Americké ministerstvo zahraničí oficiálně oznámilo Organizaci spojených národů, že chce odstoupit od pařížské dohody o klimatu. Oznámení však neznamená formální zahájení procesu odstoupení od dohody, upozornila agentura AP.

Oznámení je považováno převážně jako symbolické, protože země může odstoupit od nové mezinárodní dohody, jakou je pařížská dohoda o klimatu, nejdříve tři roky poté, co vstoupí v platnost. V případě pařížské dohody je to 4. listopadu 2019. Celý proces pak trvá rok. To znamená, že odstoupení od smlouvy může být dokončen nejdříve po nových prezidentských volbách v roce 2020. Nový prezident pak může rozhodnout o opětovném připojení k dohodě.

"Spojené státy podporují vyvážený přístup k politice v oblasti klimatu," uvedlo ministerstvo v prohlášení. Vyvážený přístup je podle USA takový, že se sníží emise, ale současně se podpoří hospodářský růst a zajistí energetická bezpečnost. Ministerstvo rovněž uvedlo, že USA se budou nadále účastnit mezinárodních setkání a jednání o změnách klimatu.

Prezident Donald Trump oznámil rozhodnutí o odstoupení od dohody na počátku června. Uvedl, že dohoda by stála Američany biliony dolarů, zrušila pracovní místa a brzdila ropný, plynárenský, uhelný a zpracovatelský průmysl. Uvedl ale také, že je otevřený novému projednání podmínek dohody.

"Jak naznačil prezident ve svém oznámení 1. června a následně, je otevřen opětovnému zapojení do pařížské dohody, pokud Spojené státy budou moci identifikovat podmínky, které jsou příznivější pro ně, jejich podnikání, jejich zaměstnance, jejich lidi a jejich daňové poplatníky," dodalo ministerstvo. Podle dohody si země samy stanovily vlastní národní plány na snížení emisí. To znamená, že Trump může přijít s jinými cíli, než jsou ty, které stanovil předchozí prezident Barack Obama. Trump však nemůže jednostranně změnit text dohody.

USA se v dohodě zavázaly, že sníží emise skleníkových plynů v zemi mezi lety 2005 a 2025 o 28 procent.

Bez ohledu na to, jak to se Spojenými státy dopadne, dohoda zůstane v platnosti, protože ji ratifikovalo dostatek dalších zemí.

Pařížskou dohodu o klimatu v roce 2015 podepsalo 195 zemí. Základním cílem dohody je udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Text rovněž vyzývá státy, aby usilovaly o co nejrychlejší globální snížení emisí skleníkových plynů.