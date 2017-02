New York - Spojené státy v pátek v OSN zablokovaly jmenování bývalého palestinského premiéra do čela mise OSN v Libyi. Stálá zástupkyně USA při OSN Nikki Haleyová to odůvodnila ohledem na spojenecký Izrael. Saláma Fajáda navrhl v dopise zaslaném Radě bezpečnosti OSN jako šéfa mise OSN v Libyi generální tajemník OSN António Guterres. Fajád vedl palestinskou vládu v letech 2007-2013.

"OSN je dlouho nespravedlivě zaujatá ve prospěch palestinské samosprávy na úkor našich spojenců v Izraeli," sdělila Haleyová.

Palestina získala souhlasem 137 ze 193 členských zemí OSN status pozorovatelského státu v OSN. Haleyová ale řekla, že USA neuznávají Palestinu jako stát.

Diskuse o nominaci byla neveřejná, ale podle agentury Reuters diplomaté OSN Fajáda respektují za jeho práci v samosprávě a také za jeho ekonomickou politiku. V libyjské misi by měl nahradit Martina Koblera a ostatních 14 členů Rady bezpečnosti ho do této pozice podporuje.

Haleyová řekla, že by si USA přály ukončení dlouhodobého izraelsko-palestinského konfliktu. "Vyzýváme obě strany, aby společně dospěly k řešení," řekla.

Do USA se chystá izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který bude s prezidentem Donaldem Trumpem jednat 15. února.

V Izraeli postoj USA k Fajádovi ocenili. "Je to začátek nové éry v OSN, kdy USA stojí pevně za Izraelem proti všem snahám poškodit židovský stát. Nová americká administrativa znovu potvrdila, že na mezinárodním poli, a zejména v OSN, stojí pevně za Izraelem," řekl izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon.