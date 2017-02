Washington - Spojené státy ještě 872 uprchlíkům umožní vstup do země, a to navzdory 120dennímu zákazu přijímání utečenců, který minulý týden vydal prezident Donald Trump. Podle Kevina McAleenana z úřadu pro celní kontrolu a zabezpečení hranic splňují totiž výjimku, kterou páteční protiimigrační výnos obsahuje: buď již byla spuštěna procedura jejich přesunu do azylu nebo by příslušné osoby byly vystaveny "nepřiměřenému strádání", pokud by jim úřady odepřely přijetí.

McAleenan na dnešní tiskové konferenci také bilancoval dopady Trumpova dekretu, který rovněž zakazuje cesty do USA občanům sedmi zemí z Afriky a Blízkého východu, tedy Iráku, Íránu, Sýrie, Libye, Súdánu, Somálska a Jemenu. Opatření se zatím dotklo 721 osob z uvedených zemí, držitelů víz do USA, které nesměly nastoupit do letadla směřujícího do USA. McAleenan v této souvislosti podotkl, že letecké společnosti, které realizovaly příslušná opatření, vyhodnocovaly nařízení a prováděcí předpisy přehnaným způsobem. Rovněž přiznal, že komunikace ohledně výnosu nepatřila mezi americkými federálními úřady "k těm nejlepším".

McAleenan také řekl, že jeho úřad přiznal 1060 výjimek pro osoby s trvalým pobytem v USA, například pro držitele zelených karet, kteří mohou na americkém území zůstat.

Americký ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly na tiskové konferenci prohlásil, že některé ze sedmi zemí, pro jejichž občany platí zákaz cestování do USA, zřejmě v brzké době z daného seznamu nezmizí. Opatření bylo vyhlášeno na 90 dní (v případě Sýrie do odvolání), během nichž se zhodnotí, zda na listinu bude přidána další země či nějaký jiný stát bude naopak odebrán.

"Některé z těchto zemí, které jsou v současné době na seznamu, nemusí být ze seznamu v dohledné době vyřazeny, pokud to jsou země, které jsou například v různých stádiích kolapsu," citovala Kellyho agentura Reuters. Ministr dodal, jiné země by mohly být přidány do seznamu, pokud se zjistí, že dostatečně nezpřísnily své "postupy" s cílem zajistit bezpečnější prověrky lidí mířících do USA.

Kelly řekl, že američtí federální imigrační a celní úředníci jednali i v souladu se soudními příkazy týkajícími se dekretu a žádný z nich je vědomě či záměrně neporušil.

Kelly popřel podle agentury AP zprávy, že byl "mimo hru" v plánech Bílého domu ohledně omezení imigrace. Činitelé jeho ministerstva a úřadu pro celní kontrolu a zabezpečení hranic nicméně přiznali, že o Trumpově výnosu nevěděli v dostatečném předstihu. O Kellym řekli, že se dekretu sám dozvěděl zhruba v době, kdy ho prezident podepisoval.

San Francisco žaluje Trumpovo antiimigrační nařízení

San Francisco dnes jako první americké město zažalovalo exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa o přerušení poskytování vládních peněz městům, která odmítají deportovat imigranty pobývající v USA v rozporu se zákonem. Nařízení, které Trump podepsal minulý týden, podle prokurátora San Franciska odporuje americké ústavě, informovala agentura Reuters.

"V příkrém rozporu se zákonem se americký prezident snaží donutit místní úřady, aby přestaly s politikou známou jako ´azylová města´," uvádí se v žalobě podané u federálního soudu v San Francisku. Takzvaná azylová města, z nichž řada je právě v Kalifornii, odmítají internovat nebo deportovat osoby bez práva pobytu v USA. Trump minulý týden podepsal dokument, jímž nařídil vládě zastavit těmto městům přísun financí z federálních zdrojů.

V žalobě podané San Franciskem se uvádí, že Trumpovo nařízení porušuje desátý dodatek ústavy USA. Ten stanoví, že pravomoci, které nepřísluší federální vládě, by měly mít jednotlivé státy.