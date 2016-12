Washington/Moskva - Spojené státy by mohly už dnes ohlásit protiruská opatření, která mají Moskvu potrestat za údajné hackerské útoky proti americkým politickým institucím i jednotlivcům. Podle USA tím Rusko mohlo ovlivnit výsledek letošních prezidentských voleb. Ruské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že vyhlásí-li USA sankce, naruší to rusko-americkou spolupráci.

Dva američtí představitelé podle agentury Reuters očekávají, že administrativa končícího prezidenta Baracka Obamy protiopatření ohlásí už dnes. Ani jeden z nich připravované kroky nespecifikoval. Počítá se s tím, že by mohlo jít o cílené ekonomické sankce, vznesení obvinění, prozrazení informací, které by poškodily ruské představitele a oligarchy, či omezení pro ruské diplomaty v USA.

Podle těchto zdrojů ale nemají opatření vystupňovat kybernetickou válku, jež by se mohla vymknout kontrole.

Americké tajné služby se shodují, že Rusko bylo za předvolebním kybernetickým útokem na americkou Demokratickou stranu. Rusko se podle služeb rozhodlo ovlivnit volby ve prospěch Donalda Trumpa, který nakonec porazil demokratku Hillary Clintonovou.

Rusko opakovaně tato obvinění odmítlo. Jeho ministerstvo zahraničí dnes podle agentury RIA Novosti oznámilo, že případné sankce poškodí spolupráci s USA. Ministerstvo také doufá, že Trump, který se úřadu ujme v lednu, nové sankce zruší.

Trump výsledek, k němuž dospěly tajné služby, opakovaně zpochybnil. Ve středu řekl, že by se sporů kolem útoků na počítače Demokratické strany mělo zanechat. "Měli bychom se věnovat svému životu. Domnívám se, že počítače značně zkomplikovaly život. Celý ten počítačový věk to dopracoval tam, že nikdo přesně neví, co se děje," řekl Trump novinářům na dotaz, zda by USA měly Rusko potrestat sankcemi.

Leo Taddeo, který v minulosti pracoval v kybernetickém oddělení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), řekl, že kybernetika byla zneužita jako prostředek k šíření dezinformací. Další zdroj, jehož bez uvedení jména citovala stanice CNN, řekl, že Obamova administrativa včas nerozpoznala, co je cílem Ruska. "Nedostatek představivosti postihuje všechny části americké vlády," sdělil.