Americký velvyslanec v ČR Stephen King (uprostřed) a ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal (vlevo) se 30. května 2018 v kasárnách ve Staré Boleslavi setkali s českými a americkými vojáky. Konvoj americké armády se přes Českou republiku přesouvá ze základny v německém Vilsecku na cvičení Saber Strike do Polska a Pobaltí. Ve Staré Boleslavi Američané nocovali. ČTK/Kamaryt Michal

Stará Boleslav (u Prahy) - Americký velvyslanec v České republice Stephen King dnes potvrdil účast USA na Dnech NATO v Ostravě 15. a 16. září. Amerika bude speciálním partnerským státem, její účast tak bude větší než v předchozích letech. Velvyslanec účast americké armády potvrdil v rámci své návštěvy kasáren ve Staré Boleslavi, kde přenocovala část konvoje amerických vozidel projíždějících přes Česko na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí.

King uvedl, že půjde o jedny z největších Dnů NATO v historii. Velkou účast přislíbila Amerika díky 100. výročí založení Československa, které si republika letos připomíná.

King se po příjezdu do kasáren přivítal s americkými vojáky a prohlédl si techniku. S vojáky si také několik minut házel míčem na americký fotbal, který našel v jednom z obrněnců. Nechal si taky vysvětlit, jak obrněné vozidlo funguje.

"Chtěl bych poděkovat českému ministerstvu dopravy za mimořádnou podporu při průjezdu jednotek NATO. Spojené státy a NATO zvýšily úroveň a rozsah cvičení od roku 2014. Cvičení má ukázat, že Spojené státy jsou schopné pomoci ochránit své partnerské země," řekl King.

Přes Česko má přejet dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. První vstoupil do ČR během úterního večera, druhá část ve čtvrtek večer, poslední části konvoje by měly ČR opustit v pátek.

V době návštěvy velvyslance stála v kasárnách první část prvního amerického konvoje, která sem dorazila po 1:00 v noci. Do kasáren dorazí ještě sedmá, poslední část prvního konvoje.

Přesun amerických vojáků zabezpečuje česká armáda ve spolupráci s policií, podle ředitele Agentury logistiky Armády České republiky Jaroslava Trakala se jedná o standardní činnost jednotlivých orgánů.

"Podpora hostitelskou zemí je naší působností a je to v rámci plnění spojeneckých závazků. Je to systém opatření, která jsou nastavena od prvopočátku a na kterém se podílejí všechny složky armády tak, aby spojenecké závazky byly naplněny a aby přesun vojsk byl co nejméně problémový," řekl Trakal.

Českem za poslední tři roky projelo několik větších konvojů armády USA. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.