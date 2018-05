Řím - Itálii povede k podzimním předčasným parlamentním volbám úřednická vláda, kterou má na základě dnešního pověření italského prezidenta Sergia Mattarelly sestavit ekonom Carlo Cottarelli. Podle vyjádření nejsilnějších stran v parlamentu nemá budoucí kabinet naději na získání důvěry zákonodárců, takže se jeho mandát nebude protahovat do začátku příštího roku, v což Mattarella doufal.

Členové protiimigrační a euroskeptické Ligy a protestního Hnutí pěti hvězd (M5S), kterým Mattarella v neděli nedovolil sestavit koaliční vládu kvůli sporu o obsazení funkce ministra financí, dnes pokračovali v projevech rozhořčení. Vůdce M5S Luigi Di Maio označil pověření Cottarelliho za absurdní, protože bývalý funkcionář italské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu "nebyl nikým zvolen".

Di Maio, který v neděli hovořil o možnosti zahájení procesu sesazení prezidenta pro neschopnost vykonávat úřad, což se už M5S jednou marně pokusilo prosadit u předchozí hlavy státu Giorgia Napolitana, dnes vyzval k "masové mobilizaci" a demonstraci proti Mattarellovi. Protestní akce by se měla konat už v sobotu 2. června na Den republiky, tedy v den výročí založení Italské republiky v roce 1946.

Důvěru Cottarelliho budoucímu týmu odmítl přislíbit i vůdce pravicové strany Vzhůru, Itálie (FI) a expremiér Silvio Berlusconi. Podle něj tak bude nezbytné co nejdříve uspořádat nové volby. Zároveň označil za jediné řešení, aby do voleb šla FI opět v koalici s Ligou, která má naději na větší počet voličských hlasů. Vzhledem k pokusu Ligy sestavit vládu s M5S se ovšem rýsuje podle italských médií také varianta, že předvolební koalici vytvoří právě tyto strany.

Vůdce Ligy Matteo Salvini vyjádřil názor, že první věc, kterou by parlament měl udělat, je změnit volební zákon. Podle něj by měl vítěz voleb obdržet automatickou většinu v parlamentu. Kdyby to platilo už v březnových volbách, koalice Ligy a FI by mohla vytvořit vládu sama. Liga, která v počtu hlasů překvapivě předběhla FI, by pak obsadila post premiéra.

Na Mattarellu si dnes stěžoval i euroskeptický ekonom Paolo Savona, jehož Liga a M5S navrhly do čela resortu financí. Podle jeho slov se prezident vůči němu dopustil hrubé nespravedlnosti tvrzením, že by Savona chtěl, aby Itálie opustila evropskou společnou měnu. Savona řekl, že euro kritizuje kvůli úsporným opatřením zemí eurozóny.

Designovaný premiér Cottarelli dnes řekl, že nestrannou vládu sestaví "velmi rychle". Italská média už spekulují o několika jménech. Cottarelli zdůraznil, že jeho kabinet se více zaměří na lepší správu italských veřejných financí. Itálie je teď po Řecku nejzadluženější zemí eurozóny.

Mattarellovo rozhodnutí neschválit vládu M5S a Ligy přivítala mimo jiné šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Už od překvapivého výsledku voleb, v nichž nečekanou podporu získala populistická dvojice Liga a M5S, evropští partneři vnímají italského prezidenta jako garanta ústavnosti a proevropského směřování Itálie. Někteří uživatelé sociálních sítí vyhrožovali v neděli Mattarellovi smrtí.

Vyhlídka na předčasné volby ukončila dnes počáteční posilování eura. Ani západoevropské akcie dnes neudržely počáteční zisky a zamířily dolů. Oslabovaly také dluhopisy italské vlády.