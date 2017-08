Praha - Útočník Jan Kliment by si mohl odbýt premiéru v seniorské reprezentaci rovnou v kvalifikačním zápase s Německem. Konfrontace s úřadujícími mistry světa by se třiadvacetiletý fotbalista Bröndby Kodaň nebál, přestože uznává obrovskou kvalitu soupeře.

Kliment naposled reprezentační dres oblékl na předloňském mistrovství Evropy do 21 let, kde vstřelil hattrick Srbsku. Poté přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. "Mluvil jsem asi týden před nominací s panem (asistentem trenéra Miroslavem) Koubkem, takže to bylo trošku avizované dopředu, ale i tak to pro mě bylo překvapení," řekl Kliment novinářům na dnešním srazu národního týmu.

Na páteční domácí utkání s Německem už se hodně těší. "Určitě bych chtěl odehrát nějaké minuty, ale není to něco, že bych se z toho stresoval nebo extra za tím šel. Uvidíme, jak se trenér rozhodne, a budu rád za každou minutu," upozornil Kliment.

"Myslím, že bych se toho extra nezalekl a zkusil to. Všichni ví, že Němci mají kvalitu a my bychom potřebovali aspoň jeden bod. Musíme pro to udělat všechno, určitě dobře bránit, případně dát gól z brejku," doplnil odchovanec Jihlavy.

Reprezentační pozvánky se dočkal díky výkonům v Bröndby, kde si prodloužil hostování ze Stuttgartu. "Jsem rád, že jsem tam zůstal další rok, i když to rozhodování bylo složité, jestli nepůjdu zpátky do Stuttgartu. Ale domlouvali jsme se s agentem i trenérem Bröndby, že by bylo nejlepší zůstat a neměnit každý rok působiště," vysvětlil Kliment. "Zjistil jsem, že v Německu to není zas až tak jednoduché. Pro některé lidi jste jenom číslo a těch je tam spoustu, takže jsem zvolil tuhle cestu," přidal.

V sedmi duelech nové sezony dánské ligy vstřelil tři góly a u čtyř asistoval. "Myslím, že je podobná české lize a není tak důrazná jako německá liga. Sedí mi asi hlavně to, že jsem v týmu, který hraje o ty první příčky. Také většinu zápasu držíme míč a snažíme se hrát," uvedl Kliment.

Přiznal, že fanoušci Bröndby jsou specifičtí. Například v dubnovém derby s FC na hostující hráče naházeli mrtvé krysy. "Je to takové střídavě oblačno. Když vyhrajeme, tak nás milují a strašně nás podporují. Pokud se párkrát prohraje a remizuje, tak se píská a už nás nesnáší. Je blbé si to s nimi rozházet, lepší furt vyhrávat," prohlásil mladý útočník.

Zatím téměř nepřišel do kontaktu s obráncem a kolegou z reprezentace Michaelem Lüftnerem, který od léta působí v týmu úhlavního rivala FC Kodaň. "Poprvé jsme se viděli, když jsme hráli derby, tam jsme prohodili pár slov. Uvidíme, jestli budeme v kontaktu a někam zajdeme, aby to fanoušci schvalovali. Nějaká zapadlá kavárna by asi šla," konstatoval s úsměvem Kliment.