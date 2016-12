Praha - Po celém Česku se města a obce s rozšířenou působností připravují na kontroly domácích topenišť. Z krajské ankety ČTK vyplývá, že plošné kontroly radnice neplánují. Od Nového roku začne platit novela zákona o ochraně ovzduší, která umožní úřadům kontrolovat, čím lidé topí. Tam, kde je velké znečištění, například v Moravskoslezském kraji, vyrazí úředníci do problémových míst už v lednu, jinde spíše počkají na podněty od občanů. Místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal odhaduje, že reálně začnou kontroly příští rok na podzim, řekl ČTK.

Pravicová opozice (TOP 09 a ODS) chce novelu zákona napadnout u Ústavního soudu, ústavní stížnost podá v první třetině příštího roku, řekl ČTK předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Avizovala to již letos na podzim.

"Právně je to trochu komplikovanější, než jsme si mysleli, a záleží nám na kvalitě daleko více než na rychlosti. Zcela jistě to podáme, a to v okamžiku, kdy kvalita zpracování bude taková, abychom věděli, že máme alespoň šanci," uvedl Kalousek. Za základní problém považuje narušení domovní svobody a soukromí. Moderní technologie mohou podle Kalouska poskytnout jiné způsoby detekce a měření než někomu vniknout do domu.

Drahovzal je ale přesvědčen, že by měl existovat nástroj kontroly, čím lidé topí, zejména v regionech, které jsou postiženy špatným ovzduším, například v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Úřady budou reagovat většinou na podněty občanů, kteří jim pošlou upozornění na možná špatná paliva, nebo dokonce spalování odpadků. Nejprve písemně upozorní majitele domu a dají mu lhůtu k nápravě. Pokud se stížnost do roka bude opakovat, bude moci pověřený kontrolor vstoupit do nemovitosti a zkontrolovat dodržování povinností, vlastník nebo uživatel ho musí pustit ke zdroji a palivům. Pokud se zjistí pochybení, hrozí pokuta až 50.000 Kč.

"Kontrol se reálně můžeme dočkat až na podzim příštího roku, pokud to bude někdo, kdo bude totálně nepoučitelný a kdo bude dopis od úřadu ignorovat," odhaduje Drahovzal. Podle úředníka Zdeňka Hrstky z radnice v Poličce na Svitavsku je zákonná úprava míněna zvláště jako usnadnění postihu těch, kteří jsou chronickými znečišťovateli ovzduší. Obává se ale, že novela poslouží při sousedských sporech. K šikaně by ji mohli zneužít i někteří úředníci, míní.

"Je to špatně, je to další byrokratická zátěž uvalovaná na obce a je to další buzerace státu," řekl dnes ČTK starosta Frýdlantu na Liberecku Dan Ramzer (ODS). Pokud obyvatele obtěžuje kouř, existují podle něj už dnes standardní metody, jak tento problém mohou úřady řešit. Jediné, co teď nemůžeme, je lézt lidem do baráku, dodal.

Některá města, třeba České Budějovice a Písek, zvažují zavést nízkoemisní zóny, oblasti, do nichž by smělavjet pouze vozidla, která splňují stanovené emisní podmínky. Brno přemýšlí o studii pro zavedení takové zóny. Přestože se s velkým znečištěním potýká Moravskoslezský kraj, tamní města o nízkoemisních zónách podle většiny oslovených radnic neuvažují, zejména kvůli chybějícím obchvatům.