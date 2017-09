Praha - Úřady začnou billboardy podél dálnic a silnic první třídy zakrývat v polovině září. Odstraňovat je pak budou od přelomu září a října. Důvodem jsou zákonné lhůty, které musí stát dodržet. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Provozovatelé měli podle zákona povinnost reklamní poutače z blízkosti vozovek odstranit k dnešnímu dni. Velká část z nich ale uvedla, že tak neučiní.

Od dnešního dne běží provozovatelům lhůta pěti pracovních dnů, během nichž mohou ještě poutače sami odstranit. Poté je sedmidenní lhůta, během níž musí úřady majitele vyzvat, aby zařízení zbourali, následuje pětidenní lhůta na reakci majitelů. Na ni pak navazuje 15denní lhůta, během které budou úřady poutače zakrývat, uvedl Ťok.

Provozovatelé zařízení sdružení ve Svazu provozovatelů venkovní reklamy nebudou Ředitelství silnic a dálnic a dalším organizacím v zakrývání billboardů a jejich odstraňování bránit, řekl ČTK mluvčí svazu Lukáš Váňa. S postupem úřadu nicméně nesouhlasí. "My jsme se v našich očích podřídili zákonu tím, že nemáme žádné uzavřené smlouvy s našimi klienty, a pokud mohu mluvit za členy svazu, tak nevylepujeme nové reklamní plochy," uvedl Váňa.

"Jak u posílání výzev, tak u zakrývání se bude ministerstvo dopravy snažit lhůty dané státu maximálně zkrátit tak, abychom první billboardy začali zakrývat co nejdříve, řekl ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Odeslání všech výzev, zakrytí a odstranění všech nelegálních billboardů bude trvat déle, možná až měsíce.

Zatímco někteří provozovatelé billboardy začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. "Tím jsme jednostranně podle právního výkladu, který máme k dispozici, změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon," uvedl v nedávném tiskovém prohlášení Svaz provozovatelů venkovní reklamy.

Podle ministerstva ale názor svazu před soudem neobstojí. "Jestliže bylo konkrétní zařízení jako reklamní zařízení povoleno tam, kde je umístěno, je to stále reklamní zařízení, i když aktuálně nemá reklamní obsah," uvedl po středečním setkání se šéfem svazu Markem Pavlasem ministr Dan Ťok.

Odstranění reklamních poutačů nařizuje novela zákona z roku 2012, nebudou smět být do 250 metrů od dálnic a do 50 metrů od silnic první třídy. Celkem by mělo od silnic první třídy a dálnic postupně zmizet na 3000 reklamních poutačů ze zhruba 25.000. Nařízení, které je motivováno zvýšením bezpečnosti silničního provozu, se ale netýká zastavěných území, kde se zároveň nachází nejvíce reklamních ploch.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.