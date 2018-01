Brno - Brněnský úřad pro kybernetickou bezpečnost bude v době konání prezidentských voleb v polovině ledna v pohotovosti. K zásahu bude připraveno až 25 odborníků. Mluvčí úřadu Radek Holý dnes ČTK řekl, že nedá se vyloučit další hackerský útok. Útok po ukončení sněmovních voleb loni v říjnu způsobil výpadky volebních webů Českého statistického úřadu, vyšetřuje ho policie.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) funguje od loňského léta, mimo jiné zajišťuje podporu v případě kybernetických útoků. "Spolupráce se statistickým úřadem funguje už od předchozích voleb, připravujeme se společně na to, že se i u těchto voleb může objevit něco podobného. Že někdo něco může jen vyzkoušet nebo může mít nějaké nekalé úmysly," uvedl Holý.

Odborníci a analytici úřadu budou v pohotovosti a propojeni se statistickým úřadem, ministerstvem zahraničí i ministerstvem vnitra, stejně jako u předchozích voleb. V momentě, kdy statistický úřad či nějaký jeho partner nahlásí, že se děje něco nestandardního, úřad bude k řešení problému nápomocný.

"Odhadujeme, k jakým útokům může dojít, o možnostech víme od našich národních partnerů i od těch zahraničních. Útočník je ale vždy o krok či dva napřed. Nejdříve se musí zjistit, že útok probíhá, analyzovat ho a teprve poté se rozhodnout, jaké kroky vůči danému útoku podniknout," uvedl Holý.

Podle něj je to podobné, jako když člověk jede s autem do servisu. Nejprve se na diagnostice zjišťuje, kde je problém, a teprve pak se navrhuje řešení. "Záleží na spoustě parametrů. Někdy útok zachytíte přímo, je viditelný, jindy to může trvat déle," řekl mluvčí.

Policie hackerský útok, který loni v říjnu po ukončení sněmovních voleb způsobil výpadky volebních webů ČSÚ, stále prověřuje. Útok 21. října při sčítání hlasů dočasně znepřístupnil informační stránky úřadu pro veřejnost, volební výsledky neovlivnil.