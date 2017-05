Kolín nad Rýnem - Na eskalující problémy ve slovenském hokeji poukázalo nejen tristní vystoupení týmu na mistrovství světa, ale také následná mediální přestřelka mezi koučem Zdenem Cígerem a současným prezidentem slovenského svazu Martinem Kohútem. Trenérovi vadí, že Kohút již s předstihem oznámil, že Cíger nemá už dál podporu svazu. Kohútova vyjádření vnímá jako podraz.

Slováci skončili ze šestnáctičlenného pelotonu až čtrnáctí. Ze sedmi utkání vydolovalo mužstvo bez posil z NHL pouhé čtyři body a těsně uniklo potupě sestupu. "Hodně věcí bylo špatných. Již před úvodním buly to bylo odevzdané mužstvo, s kterým se těžko hraje. Realita je taková, že chlapci schytali obrovskou kritiku už před začátkem šampionátu," uvedl pro slovenská média sedmačtyřicetiletý bývalý útočník Cíger.

Připustil, že účast na vrcholném podniku byla pro mnohé hráče velkou školou. "Odjížděli do Kolína jako mistři různých zemí, ale zjistili, že jejich výkonnost není na mistrovství světa dostačující. Je dobré, že si to uvědomují. Když jim budeme jen nakládat a bezhlavě je kritizovat, je pak těžké z nich dostat něco navíc," prohlásil Cíger.

Otázkou je, zda u dalších pokusů na zlepšení bude ještě Cíger, který nahradil na střídačce uznávaného českého trenéra Vladimíra Vůjtka staršího v létě 2015. Podle všeho má skončit on, asistenti Miroslav Miklošovič, Július Šupler a Peter Kosa, ale také generální manažer reprezentace Róbert Švehla, jak naznačil i Kohút.

"Cíger a Švehla mají platné smlouvy do konce tohoto měsíce a jejich budoucnost bude předmětem jednání výkonného výboru. Na základě toho, co jsem viděl, určitě nebudu pro variantu, aby tato dvojice pokračovala. Mojí snahou je získat pro slovenský hokej jako nového generálního manažera Miroslava Šatana," nastínil své představy Kohút.

Cígera však takové prohlášení naštvalo. "Nikdy ničeho nelituji, ale ty dva roky, co jsem zažil u reprezentace, byly katastrofa. Hokej dělám odmalička, na stadionu jsem vyrostl a věnuji se tomu, co mě baví. Mrzí mě, že mi to někteří lidé i vědomě znechucují. S Robem Švehlou jsme věděli, že prezident svazu s námi už nepočítá. Měl jsem chuť odejít už dřív. Zůstal jsem ale kvůli hráčům, nejsem člověk, který utíká z boje," uvedl Cíger.

"Nesnáším, když někdo dopředu řekne do médií, že s hlavním trenérem a generálním manažerem už nepočítá, snad jen tehdy, když získají medaili. To jsou směšné řeči. Někteří lidé si myslí, že to dělám kvůli penězům. Já ale jen miluju hokej a dělám vše pro to, abych mu pomohl," ujistil Cíger. "S prezidentem Kohútem jsem se v Kolíně nad Rýnem nepotkal. Neměl jsem o to zájem. S takovým člověkem se nebudu bavit. Byl to od něho podraz za podrazem. Nejsem politik, který hraje nějaké hry," dodal Cíger.

Kohútovi chyběl při vystoupení týmu na turnaji systém. "Musíme teď udělat hloubkovou analýzu, sednout si a potom můžeme přijmout opatření, aby se náš hokej vyvíjel. Je důležité zklidnit emoce a sednout si. Ta vyjádření mě překvapila a doteď jsem je nepochopil," divil se šéf slovenského hokeje Kohút.

Více jitřit rány už nechtěl ani Cíger, ale podle všeho si ještě řekne k současnému stavu slovenského hokeje své. "V tuto chvíli nechci některé věci hodnotit, po návratu na Slovensko si k tomu můžeme sednout. Ale za ty dva roky bylo hodně věcí špatných. Určitě otevřu hodně témat," řekl Cíger.