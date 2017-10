Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) znovu zakázal plnění smlouvy na telefonické služby pro vězně. Vězeňská služba podle úřadu porušila koncesní zákon a má zaplatit pokutu 100.000 Kč, řekl ČTK předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákaz plnění smlouvy má roční odklad, rozhodnutí není pravomocné a byly proti němu podány rozklady.

Zakázku na telekomunikační služby, které několik posledních let poskytovala O2, získala loni švédská Telia prostřednictvím společnosti BVfon Czech Telecommunication s výrazně nižší nabídnutou cenou volání. O2 a další neúspěšný uchazeč M-Communications způsob výběru zpochybňují. Upozorňují mimo jiné na to, že cena 1,62 koruny za minutu platí pouze pro volání v ČR, zatímco oni nabídli jednu cenu pro volání v ČR i do zahraničí.

"Zadavatel porušil zákon, když vybral dodavatele v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení. Předpokládaný příjem koncesionáře však v tomto případě přesahuje 20 milionů korun a koncesní řízení tedy mělo být zahájeno oznámením o zahájení," uvedl Rafaj.

Úřad uložil zákaz plnění smlouvy už podruhé. V původním rozhodnutí byly ale podle Rafaje chyby, proto případ vrátil svým podřízeným k došetření. Aktuální rozhodnutí není pravomocné, protože proti němu padly znovu rozklady.