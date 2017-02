Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zakázal plnění smlouvy na telefonování vězňů. Vězeňská služba, která zakázku na telefonické služby vypsala, porušila zákon a má zaplatit pokutu 100.000 korun. ČTK to řekl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Rozhodnutí ještě není pravomocné a Vězeňská služba se proti němu může odvolat.

Zakázku na telekomunikační služby, které několik posledních let poskytovala O2, získala loni švédská Telia prostřednictvím společnosti BVfon Czech Telecommunication s výrazně nižší nabídnutou cenou volání. O2 a další neúspěšný uchazeč M-Communications způsob výběru zpochybňují. Upozorňují mimo jiné na to, že cena 1,62 koruny za minutu platí pouze pro volání v ČR, zatímco oni nabídli jednu cenu pro volání v ČR i do zahraničí.

Podle Rafaje Vězeňská služba porušila zákon, když vybrala dodavatele v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění oznámení o jeho zahájení. "Předpokládaný příjem koncesionáře však v tomto případě přesahuje 20 milionů korun, koncesní řízení tedy mělo být zahájeno oznámením o jeho zahájení," uvedl Rafaj.

Podle něj v tomto případě ale nebyla soutěž naprosto vyloučena. O zakázku se ucházely tři firmy. Podle Rafaje se koncesního řízení v případě, že by bylo vypsáno správně, mohlo účastnit více firem.