Liberec - Liberecký kraj si nemůže přímo koupit akcie ČSAD Liberec ani jiného dopravce. Podle rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) jde o veřejnou zakázku. Kraj s tím nesouhlasí. Proti rozhodnutí úřadu podá rozklad a je připraven obrátit se i na soud. Novinářům to dnes řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

"Protože toto rozhodnutí považuji nejen za překvapivé, ale významně precedentní k celé řadě dalších věcí," uvedl hejtman. Pokud by se toto rozhodnutí stalo pravomocným, znamenalo by to podle hejtmana, že každý nákup akcií veřejnou institucí by musel být předmětem veřejné soutěže. Vyjádření ÚOHS ČTK zjišťuje.

Za majoritní podíl akcií ČSAD Liberec nabídl kraj loni 14,353 milionu korun. Záměr napadla u ÚOHS konkurenční společnost BusLine. Antimonopolní úřad původně nezjistil, že by nákupu většinového podílu něco bránilo, pak ale vydal předběžné opatření a kraji zakázal akcie koupit. Předseda úřadu Petr Rafaj nakonec vrátil věc svým podřízeným. Měli znovu zkoumat, zda v případě nákupu akcií ČSAD Liberec jde o veřejnou zakázku na dodávky. Kraj totiž podle zákona o veřejných zakázkách nepostupoval a podle rozhodnutí antimonopolního úřadu, které kraj dostal v úterý, to byla chyba. Podle Půty úřad rozhodl, že si nemohou koupit přímo akcie nejen ČSAD Liberec, ale ani ČSAD Česká Lípa, s nimiž kraj jednal, a ani firmy BusLine, která akcie nenabízela.

Většinový podíl v dopravní firmě si chtěl Liberecký kraj koupit, aby zjistil, jaké jsou reálné náklady na dopravní výkon. "Těch 330 milionů korun, které kraj na autobusovou dopravu dává, chceme mít pod stoprocentní kontrolou," řekl již dříve ČTK hejtman. Kvůli zákazu nákupu akcií od antimonopolního úřadu začal kraj připravovat záložní variantu, jak svůj záměr uskutečnit. Zastupitelstvo i proto letos na konci ledna schválilo založení dopravní společnosti s ručením omezením Autobusy LK. Nyní si kraj nechává zpracovávat analýzu právních, ekonomických a provozních aspektů, kdy a jakou oblast autobusové dopravy by mohla v první fázi krajská firma zajišťovat. Analýza by měla být hotova do června.