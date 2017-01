Quebec - Univerzitní student zastřelil v neděli večer v islámském kulturním centru v kanadském Quebeku šest lidí. Policie, která útok vyšetřuje jako teroristický čin, zadržela původně dva podezřelé muže. Jeden z nich byl ale později označen jako svědek. Teroristický útok byl podle policistů dílem "osamělého vlka".

Vrah, identifikovaný jako Alexandre Bissonnette, je studentem Lavalovy univerzity, která stojí nedaleko mešity, kde byl útok spáchán. O motivech jeho činu nebo o jeho minulosti policie odmítla novinářům sdělit jakékoli podrobnosti. Útočník podle svědků vtrhl do islámského střediska, známého jako velká quebecká mešita. Svědci uvedli, že měl přes obličej lyžařskou kuklu.

Premiér Justin Trudeau čin označil za "teroristický útok na muslimy" a vyjádřil soustrast pozůstalým. Pět lidí je v kritickém stavu v nemocnici, dalších 12 utrpělo vesměs lehčí zranění. Soustrast kanadské vládě vyjádřil v telefonátu americký prezident Donald Trump.

Mluvčí quebecké policie Christine Coulombeová řekla, že zemřelo šest lidí ve věku 35 až 70 let. V době útoku bylo v mešitě kolem 50 osob. Ředitel mešity Mohamed Yangui uvedl, že se útok odehrál v části, která je určena mužům.

"Je zdrcující vidět takové nesmyslné násilí. V rozmanitosti je naše síla, náboženská tolerance je hodnotou, kterou my, Kanaďané, chováme v srdci," uvedl v prohlášení premiér Trudeau. Útok označil za zbabělý čin.

K útoku se nepřihlásila žádná radikální skupina, několik krajně pravicových sdružení naopak čin odsoudilo, uvedla agentura AFP.

V Kanadě jsou násilnosti proti příslušníkům menšinové rasy či náboženství výjimečné, velká mešita v Quebeku se ale stala terčem vandalů už loni v červnu, kdy k jejímu vchodu někdo umístil prasečí hlavu.

Nedělní útok v Quebeku se stal dva dny poté, co americký prezident Donald Trump podepsal výnos proti vstupu migrantů ze zemí, s nimiž je spojena hrozba terorismu. Premiér Trudeau na to o víkendu reagoval prohlášením, že Kanada uprchlíky vítá a nehledí na jejich vyznání.

Newyorský starosta Bill de Blasio po útoku v Quebeku řekl, že New York zpřísní bezpečnostní opatření v okolí mešit. "Všichni Newyorčané by měli být bdělí. Jestliže si něčeho všimnete, oznamte to. Naše modlitby dnes směřují k lidem ve městě Quebec, musíme držet pospolu," napsal de Blasio na twitteru.