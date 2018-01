Praha - Univerzita Karlova chystá letos řadu akcí, které připomenou 670 let od jejího založení a 100 let od vzniku samostatného Československa. Kromě slavnostních shromáždění, různých diskusí a seminářů, připravuje například výstavy, soutěže pro děti či zajímavé knihy. Ve spolupráci s Českou televizí se univerzita bude podílet také na natáčení dokumentárního seriálu o vzniku Československa, řekl v rozhovoru s ČTK rektor školy Tomáš Zima.

"Rok 2018 je významných rokem pro univerzitu i pro Českou republiku, kdy si budeme připomínat 'osmičková' výročí," uvedl Zima. Oslavy na univerzitě podle něj začnou na přelomu března a dubna, potrvají celé léto a vyvrcholí v říjnu.

Nejstarší a největší univerzitu v Česku založil král Karel IV. 7. dubna 1348. Tento den si univerzita letos v dubnu připomene mimo jiné slavnostním představením v Národním divadle. Vedení školy chystá také prezentaci školy v různých krajích, kde chce lidem připomenout, jak důležití jsou její absolventi pro společnost.

Pod heslem Univerzita republice, republika univerzitě se zároveň škola zapojí do celostátních oslav 100. výročí od založení Československa. "Je to celá paleta více než 30 akcí, které univerzita a její fakulty budou pořádat a je to náš příspěvek k tomuto výročí," řekl Zima.

V budově Karolina se vedle stálé expozice o dějinách univerzity uskuteční několik měsíců trvající výstava o dějinách Československa. "Bude tam 100 předmětů, které historii našeho státu připomenou," popsal Zima. Každý předmět podle něj bude odkazovat na jeden rok z posledního století nebo nějakou významnou osobnost daného roku.

Na podzim bude u příležitosti oslav v Karolinu dětský den. Veřejnost se bude moct zúčastnit i různých vzdělávacích soutěží a kvízů, které budou dostupné také interaktivně na internetu. V prosinci budou pak mít lidé možnost vidět univerzitní insignie, které jsou jinak uloženy v trezoru. Univerzita je vystavuje jen ojediněle při významných výročích.

Ke 100. výročí od založení Československa začal nyní ve spolupráci univerzity s ČT vznikat třídílný dokumentární seriál. Vysílat by se měl na podzim, řekl Zima.

K oběma výročím vydá nakladatelství Karolinum několik publikací. Připravuje například knihy o univerzitě a Praze nebo o zakladateli a prvním prezidentovi Československa Tomáši Garriquovi Masarykovi.

Kromě kulatých výročí si univerzita 19. ledna připomene 49 let od úmrtí studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti potlačování svobod a pasivitě lidí po okupaci Československa v roce 1968. Letos v srpnu by Palachovi bylo 70 let.

Další oslavy čekají univerzitu v únoru, kdy si vysoké školy připomenou 25 let od založení České konference rektorů, která sdružuje představitele veřejných a státních i části soukromých vysokých škol. Zúčastní se ho i rektoři univerzit z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska včetně zástupců Evropské univerzitní asociace.