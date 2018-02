Sevilla (Španělsko)/Charkov (Ukrajina) - Fotbalisté Manchesteru United vstoupí do osmifinále Ligy mistrů v Seville, která usiluje o premiérový postup mezi nejlepší osmičku soutěže. Ve druhém středečním osmifinále Šachtar Doněck přivítá AS Řím s českým útočníkem Patrikem Schickem na soupisce.

Premiérový pohárový duel Sevilly s United je soubojem posledních dvou vítězů Evropské ligy. Pátý tým španělské nejvyšší soutěže bude opět spoléhat na sílu domácího stadionu, kde v této sezoně prohrál jediný z 19 zápasů. Ve skupině LM Sevilla proti Liverpoolu dohnala tříbrankovou poločasovou ztrátu a vybojovala remízu 3:3.

"Je to velmi dobrý tým, hlavně doma. Mají výborné fanoušky, kteří je dokážou povzbuzovat po celých 90 minut. Očekáváme, že od začátku budou agresivní. Je důležité venku uhrát dobrý výsledek a neinkasovat," řekl záložník United Nemanja Matič.

Domácí sice už třikrát vypadli v osmifinále elitní soutěže, ale na druhý celek Premier League si věří. "Jestli lidé Sevillu podceňují, měli by se podívat na naše aktuální výkony. Stále bojujeme ve všech soutěžích a ve Španělském poháru už jsme postoupili do finále. Jsme skvělý tým, který může dosáhnout velkých věcí," prohlásil záložník Jesús Navas, který působil v jiném manchesterském týmu City.

Šachtar kvůli politické situaci na východě Ukrajiny musí hrát domácí zápasy v Charkově, kde na podzim v LM pokaždé vyhrál a porazil 2:1 Manchester City i Neapol. Lídr ukrajinské ligy doma v pohárech prohrál jediný z posledních 13 duelů.

"Čekají nás klíčové zápasy sezony a musíme v nich udržet koncentraci. AS Řím je velký klub s bohatou historií a víme, že mají velice kvalitní kádr. Když se budeme hodně soustředit, můžeme odhalit slabiny, které má každý tým," uvedl záložník Šachtaru Bernard, jehož tým se bude muset obejít bez disciplinárně potrestaného kapitána Darija Srny.

Římský tým ztroskotal v osmifinále Ligy mistrů třikrát po sobě. Nepovedená šňůra AS začala v roce 2011, kdy ho vyřadil právě Šachtar po výhrách 3:2 venku a 3:0 doma.

"Je to příliš dávno, aby to bylo relevantní. Viděl jsem mnoho jejich utkání z poslední doby a současný Šachtar mě ohromil. Musíme hrát ve vysokém tempu a zavřít je na vlastní polovině. Hlavní je pracovat jako tým," upozornil kouč AS Řím Eusebio Di Francesco.

Ten rozhodne, zda se Schick ve středu dočká premiéry v LM. Dvaadvacetiletý útočník v létě přestoupil ke "Giallorossi" ze Sampdorie Janov jako nejdražší posila v historii klubu, ale zatím i kvůli zraněním zůstává hodně za očekáváním. Ve 12 soutěžních utkáních Schick zaznamenal jediný gól v Italském poháru.

Zajímavosti před zápasy osmifinále Ligy mistrů: Šachtar Doněck - AS Řím Výkop: středa 21. února, 20:45 (Charkov). Rozhodčí: William Collum - David McGeachie, Francis Connor (všichni Skot.). Bilance: 4 3-0-1 7:6. Zajímavosti: - Šachtar vyhrál 3 z 4 vzájemných soubojů, ukrajinský tým naposledy vyřadil AS Řím v osmifinále LM v roce 2011 po výhrách 3:2 venku a 3:0 doma - Šachtar doma porazil AS Řím v obou dosavadních zápasech (3:0 a 1:0) - AS Řím 3x za sebou nepřešel osmifinále LM, naposledy do čtvrtfinále postoupil před 10 lety - AS Řím v osmifinále LM prohrál poslední 4 utkání - Šachtar doma v pohárech prohrál jediné z posledních 13 zápasů - Šachtar ve skupině vyhrál všechny 3 domácí zápasy a jako jediný v této sezoně LM zdolal Manchester City (2:1), stejným výsledkem v Charkově zdolal i jiného italského soupeře Neapol - Šachtar vede ukrajinskou ligu, AS Řím je v Serii A na 3. místě - Šachtar doma vyhrál 11 z posledních 13 soutěžních utkání - AS Řím vyhrál poslední 3 soutěžní zápasy, předtím však nezvítězil 7x za sebou - Šachtar čeká první soutěžní utkání roku, během zimní přestávky porazil v přípravě i Slavii Praha (3:2) - v AS Řím působí český útočník Patrik Schick, který čeká na premiérový start v LM - Šachtaru bude chybět disciplinárně potrestaný kapitán Darijo Srna FC Sevilla - Manchester United Výkop: středa 21. února, 20:45. Rozhodčí: Clément Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všichni Fr.). Bilance: -. Zajímavosti: - jde o souboj posledních dvou vítězů Evropské ligy - Sevilla ani jednou z předchozích 3 pokusů nepostoupila do čtvrtfinále LM, United se mezi nejlepších 8 celků soutěže dostali naposledy v roce 2014 - Sevilla doma prohrála jediný z posledních 9 pohárových zápasů - Sevilla doma s anglickým soupeřem prohrála v jediném z dosavadních 5 utkání, ve skupině s Liverpoolem dohnala tříbrankovou poločasovou ztrátu a remizovala 3:3 - United vyhráli jen 2 z posledních 11 pohárových zápasů se španělskými soupeři - Sevilla je ve španělské lize až na 5. místě, United jsou v Anglii druzí - Sevilla doma v této sezoně prohrála jediný z 19 soutěžních duelů - Sevilla prohrála jediné z posledních 9 soutěžních utkání - United prohráli 2 z posledních 4 soutěžních zápasů - v karetním ohrožení jsou hráči Sevilly Sergio Escudero, Éver Banega a Gabriel Mercado a hostující Jesse Lingard - trenér United José Mourinho jako kouč Realu Madrid vyhrál 7 z 8 soutěžních duelů proti Seville