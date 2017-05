Praha - Fotbalisté Manchesteru United můžou ve čtvrtek v úvodním semifinále Evropské ligy na hřišti Celty Vigo udělat další krok k vylepšení nepříliš povedené sezony. Už ve středu čeká úvodní duel Ajax Amsterodam s Lyonem. Na soupisce nizozemského celku je i český záložník Václav Černý, ten ale ve vyřazovací části ještě neodehrál ani minutu.

United se v pohárech snaží napravit nepříliš povedenou sezonu v domácí soutěži, kde na první Chelsea ztrácejí 16 bodů. V Premier League tak Manchester bojuje především o Ligu mistrů a od třetího místa, které zaručuje přímý postup do lukrativní soutěže, dělí klub čtyři body.

A i když pro Rudé ďábly je návrat do Ligy mistrů prioritou, trenér José Mourinho ujistil, že chce vyhrát i Evropskou ligu. Jde totiž o poslední evropský pohár, který klubu chybí ve sbírce. "Když vyřadíme Celtu, jsme ve finále. A i když je pro nás velmi důležité být v Lize mistrů, tak chceme také získávat trofeje," prohlásil portugalský kouč.

Proti jedenáctému celku španělské ligy bude Manchester velkým favoritem, nicméně proti soupeřům z La Ligy se mu v poslední době příliš nedaří a prohrál s nimi poslední čtyři souboje ve vyřazovací fázi pohárů. Celta startuje v pohárech po desetileté pauze a mezi nejlepšími čtyřmi celky Evropské ligy je poprvé.

Ajax čeká první semifinále evropských pohárů od sezony 1996/97. Ve čtyřech předchozích vzájemných zápasech s Lyonem amsterodamský celek ani jednou neprohrál. V sezoně 2002/03 zvítězil v obou duelech skupiny Ligy mistrů a v ročníku 2011/12 skončily oba souboje bez branek.

Obě semifinále navíc můžou ovlivnit i naděje českých klubů v příští pohárové sezoně. Pokud by totiž vítězové Evropské ligy a Ligy mistrů postoupili ze svých domácích soutěží do Ligy mistrů, připadl by českému šampionovi přímý postup do hlavní fáze prestižní soutěže.

Ajax je v nizozemské lize o čtyři body druhý za Feyenoordem Rotterdam a stejnou ztrátu má na přímý postup do Ligy mistrů v Premier League i Manchester United, který má však jeden zápas k dobru. Lyon a Celta Vigo jsou naopak v domácích soutěžích bez šance.