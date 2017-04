Praha - Fotbalisté Genku s obráncem Jakubem Brabcem v sestavě prohráli v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti Celty Vigo 2:3. V dalších zápasech Anderlecht remizoval s Manchesterem United 1:1, Ajax porazil Schalke 2:0 a duel v Lyonu, který začal kvůli řádění fanoušků Besiktase se zpožděním, vyhráli domácí po obratu 2:1. Odvety se hrají příští týden.

Genk se sice ve Španělsku ujal vedení, ale Celta ještě do přestávky skóre otočila. V 15. minutě vyrovnal Sisto, v 18. přidal druhou branku Aspás a chvíli před poločasem se prosadil Guidetti. V 67. minutě naději do domácí odvety vykřesal snížením na 2:3 Buffel.

Manchester, který by rád soutěž vyhrál a získal tak poslední chybějící evropskou trofej do sbírky, vedl díky Henriku Mchitarjanovi až do 86. minuty, kdy vyrovnal Leander Dendoncker. Aby však Anderlecht mohl pomýšlet na postup, musel by v odvetě ukončit dlouhou sérii bez vítězství v Anglii, kde z posledních 15 utkání uhrál jen dvě remízy.

Ajax si poradil 2:0 se Schalke a prodloužil domácí sérii pohárové neporazitelnosti na dvanáct zápasů. O výhře amsterodamského celku, ve kterém chyběl český záložník Václav Černý, rozhodl dvěma góly Davy Klaassen. První gól dal z penalty, při druhém využil přesný centr sedmnáctiletého Justina Kluiverta, syna bývalé hvězdy Ajaxu Patricka Kluiverta.

Duel Lyonu s Besiktasem začal kvůli řádění tureckých fanoušků se zpožděním 45 minut. Hostující chuligáni házeli předměty a pyrotechniku a přinutili příznivce z okolních sektorů utéct na trávník. Podle agentury AFP dorazilo do Francie asi 15 tisíc fanoušků istanbulského celku a problémy dělali už před utkáním, když se rvali s policií a domácími příznivci.

Lyon nakonec po obratu vyhrál 2:1. Besiktas sice vedl po brance Babela od 15. minuty, domácí ale v 83. minutě vyrovnali díky Tolissovi a v 85. strhli zásluhou Morela strhli vítězství na svou stranu.

Úvodní utkání čtvrtfinále Evropské ligy:

--------

Anderlecht Brusel - Manchester United 1:1 (0:1)

Branky: 86. Dendoncker - 37. Mchitarjan. Rozhodčí: Brych (Něm.).

Celta Vigo - Genk 3:2 (3:1)

Branky: 15. Sisto, 18. Aspas, 38. Guidetti - 10. Boëtius, 67. Buffel. Rozhodčí: Turpin (Fr.).

Ajax Amsterodam - Schalke 2:0 (1:0)

Branky: 23. z pen. a 52. Klaassen. Rozhodčí: Karasjov (Rus.).

Lyon - Besiktas Istanbul 2:1 (0:1)

Branka: 83. Tolisso, 85. Morel - 15. Babel. Rozhodčí: Mateu (Šp.)