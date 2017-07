Praha - Petrochemický holding Unipetrol v pololetí zdvojnásobil čistý zisk na 6,399 miliardy korun z loňských 3,081 miliardy. Výsledky pozitivně ovlivnilo pojistné plnění vztahující se k haváriím v Kralupech a Litvínově. Tržby stouply o 60 procent na 61 miliard korun, což bylo zejména vlivem vyšších cen ropy a také obnovení výroby etylenové jednotky v Litvínově a Kralupech. Vyplývá to z informací Unipetrolu.

Ukazatele za letošní první pololetí zahrnují potvrzené platby pojistného související s mimořádnou událostí na etylenové jednotce v Litvínově v částce 2,754 miliardy korun a s mimořádnou událostí na jednotce fluidního katalytického krakování v Kralupech nad Vltavou v částce 1,32 miliardy zaúčtovanou v ostatních provozních výnosech.

Provozní zisk (EBITDA LIFO) vzrostl v pololetí na 10,16 miliardy korun z 4,933 miliardy loni v pololetí. Unipetrol již v březnu uvedl, že v období 2017 až 2018 plánuje provozní zisk 19,7 miliardy korun, po započítání plateb čtyřmiliardového pojistného by to bylo 24 miliard korun. Firma ale ve stejné době plánuje značné investice do nových technologií, které by měly přesáhnout 16 miliard korun. Klíčovou investicí je dokončení výstavby nové etylenové jednotky v Litvínově.

Ve druhém letošním pololetí se chce Unipetrol zaměřit na dosažení dohody o konečném vypořádání pojistné události související s etylenovou jednotkou v Litvínově. Firma odhaduje, že by mohla získat ještě dodatečných 2,8 miliardy korun, nicméně konečná částka závisí na dohodě s pojistitelem.

Litvínovský provoz, kde Unipetrol zpracovává ropu, odstavila havárie v srpnu 2015. Oprava trvala téměř rok. Mezitím v květnu 2016 postihla mimořádná událost i kralupskou rafinérii, která provoz obnovila po pěti měsících.

Prodejní objemy petrochemických produktů stouply letos v pololetí meziročně o 128 procent na 956.000 tun, zatímco loni v pololetí dosahovaly 420.000 tun. Za nárůstem stojí obnovení provozu v Litvínově.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T.

Loni Unipetrol zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Tržby činily 87,8 miliardy korun.