Praha - Petrochemický holding Unipetrol dosáhl za první čtvrtletí letošního roku čistého zisku 2,8 miliardy korun. Loni za stejné období vykázal ztrátu 25 milionů korun. Tržby vzrostly meziročně o více než dvě třetiny na 29,9 miliardy Kč, informovala firma. Analytiky zlepšení nepřekvapilo, příznivá situace podle nich vydrží i po zbytek roku. Za celý loňský rok činil čistý zisku Unipetrolu rekordních 7,98 miliardy korun.

Podle firmy je hlavním důvodem meziročního obratu v prvním čtvrtletí obnovení výroby v etylenové jednotce v Litvínově. Tržby tak meziročně stouply o více než dvě třetiny. Holding také zaúčtoval miliardu korun jako pojistné plnění za ušlý zisk a škody, které loni způsobila havárie krakovací jednotky v rafinerii Unipetrolu v Kralupech nad Vltavou.

"Výsledky jsou podle očekávání silné. Reportovaná EBITDA (provozní zisk 3,6 miliardy korun) je jednou z nejvyšších v historii," sdělil analytik J&T Banky Bohumil Trampota. "První kvartál byl na provozní úrovni srovnatelný se čtvrtým čtvrtletím 2016 - nejlepším čtvrtletím loňského roku," uvedl nezávislý analytik Petr Hlinomaz.

Pozitivně analytici hodnotili také středeční oznámení firmy o návrhu na výplatu dividendy 8,30 koruny na akcii. Celkem by tak bylo akcionářům vyplaceno 1,5 miliardy. Dividenda ale mohla být podle analytiků vyšší. Finanční ředitel Unipetrolu Miroslaw Kastelik na dnešní tiskové konferenci uvedl, že vedení firmy bralo při stanovování navrhované dividendy za loňský rok v potaz mimo jiné budoucí investice společnosti.

"Rozhodli jsme se, že výplata takové dividendy je odpovídající. Když se budeme někde pohybovat mezi tím, co předpokládali analytici, a tím, co si firma vůbec může dovolit, tak je to vyvážené řešení," řekl Kastelik. Loni schválila valná hromada firmy dividendu 5,52 Kč na akcii. Předtím vyplatila společnost dividendu naposledy za rok 2007. Valná hromada Unipetrolu se bude konat zřejmě v červnu.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. PKN drží v Unipetrolu 63procentní podíl. Dalších zhruba 20 procent akcií vlastní společnost Paulinino Limited, za kterou stojí česko-slovenská finanční skupina J&T.