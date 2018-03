Kralupy nad Vltavou (Mělnicko) - Společnost Unipetrol dnes v plném rozsahu obnovila provoz distribučního terminálu před areálem rafinerie v Kralupech nad Vltavou, kde ve čtvrtek explodovala skladovací nádrž, informoval ČTK mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. Výbuch zabil šest zaměstnanců externí firmy a další dva zranil.

"Náš expertní tým během víkendu provedl detailní technologickou a bezpečnostní kontrolu. Poškozený je skladovací tank, který byl v době exploze prázdný a nebyl v provozu. Ostatní zařízení terminálu jsou nepoškozená, bezpečná a plně funkční. Proto jsme dnes přistoupili ke zprovoznění tohoto distribučního terminálu v plném rozsahu," řekl předseda představenstva společnosti Unipetrol Krzysztof Zdziarski.

Expertní tým Unipetrolu podle Kaidla pokračuje ve vyšetřování události. Firma odhaduje, že materiální škody po výbuchu činí do 30 milionů korun.

Čtvrteční výbuch v Kralupech je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Rumunské ministerstvo den po výbuchu uvedlo, že pět obětí výbuchu byli rumunští občané. Nádrž, jež vybuchla, byla již několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím případném uvedení do provozu.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v Česku. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z čehož na kralupskou rafinerii připadá 3,3 milionu tun.