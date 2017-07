Praha - Petrochemický holding Unipetrol dal loni na ochranu životního prostředí v Česku 1,12 miliardy korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí firmy Pavel Kaidl. Podle něj jde o podobnou částku jako v posledních letech. Unipetrol je za znečišťování životního prostředí opakovaně kritizován ekologickými organizacemi, žebříček největších znečišťovatelů ovzduší v ČR dlouhodobě vede neratovická chemička Spolana, která Unipetrolu patří.

"Podnik podle posledních vyhodnocených dat, tj. za rok 2015, opět meziročně zvýšil množství vypouštěných rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných látek - konkrétně o šest a půl tuny," řekl dnes ČTK programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Odkázal přitom na hodnocení ekologického sdružení Arnika z října loňského roku.

Unipetrol už dříve uvedl, že Spolana je jedinou společností v Česku, která v daném rozsahu používá průmyslové rozpouštědlo trichloretylen při výrobě kaprolaktamu a je také jeho jediným výrobcem v ČR. Proto se v žebříčku Arniky objevuje opakovaně.

Kaidl dnes uvedl, že objem znečištění vypuštěného v odpadních vodách skupinou Unipetrol klesl za posledních deset let u všech sledovaných látek o 83 procent. Objem emisních látek vypouštěných do ovzduší klesl od roku 2007 o 70 procent. "Důležitou zprávou je, že objem vypouštěných odpadních vod, v nich obsaženém znečištění a znečišťujících látek emitovaných do ovzduší trvale klesá. Tento pozitivní trend bude v nebližších letech jednoznačně pokračovat," doplnil ředitel pro ekologii Unipetrolu Pavel Sláma.

Podle analytika Petra Hlinomaze jde o relativně příznivá čísla, která ale nemohou mnoho říci o škodách, které i tak vypouštěné látky způsobují. "Proto by asi bylo vhodné posuzovat úměrnost vydané finanční sumy vůči absolutnímu množství produkce škodlivých látek, nebo vzhledem ke změnám znečištění prostředí v blízkém a vzdáleném okolí chemického provozu, například v porovnání s normami ČSN," dodal.

Mezi loňské ekologické investice Unipetrolu patří například rekonstrukce kanalizačních systémů nebo přípravné práce instalace zařízení pro snížení emisí oxidů dusíku a oxidů síry v teplárně v areálu Záluží u Litvínova.

V petrochemickém segmentu firma připravuje stavbu nového energobloku, jehož spuštění je plánováno na rok 2020. V úseku vodního hospodářství je v přípravné fázi řada projektů, které dále sníží množství vypouštěných odpadních látek, například vanadu, dodala společnost.

Unipetrol je od roku 2005 součástí polské skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Čistý zisk Unipetrolu loni činil rekordních 7,98 miliardy korun.