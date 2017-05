Manchester - Americký prezident Donald Trump dnes označil údajné úniky zpravodajských informací ze zpravodajských služeb USA o pondělním atentátu v anglickém Manchesteru do amerických médií za hluboce znepokojující a přislíbil jejich důkladné prošetření a potrestání viníků. Úniky citlivých informací představují "závažné ohrožení" americké národní bezpečnosti, upozornil podle agentury Reuters šéf Bílého domu po příjezdu na dnešní summit NATO v Bruselu.

Trump řekl, že požádá ministerstvo spravedlnosti a další příslušné orgány o úplné prověření úniků. "A pokud to bude přiměřené, viník by měl být stíhán v co největším rozsahu, jaký umožňuje zákon," citovala Trumpa agentura Reuters. Prezident zdůraznil, že pro USA neexistuje vztah, kterého by si více vážily, než je zvláštní vztah mezi Spojenými státy a Británií.

Britská premiérka Theresa Mayová hodlá při dnešním setkání s Trumpem na aliančním summitu protestovat proti úniku citlivých informací.

Britské a americké bezpečnostní orgány si v rámci dlouhodobé úzké spolupráce vyměňují data. Podle britských médií ale právě z amerických tajných služeb unikly do médií některé klíčové informace, které měly kvůli vyšetřování zůstat veřejnosti utajeny. Šlo například o fotografie částí důmyslné bomby z místa činu, které přinesl americký deník The New York Times. Do amerického tisku také v úterý uniklo jméno atentátníka.