Londýn - Odchod z Evropské unie Británii hospodářsky poškodí, ať už budou podmínky dohody, kterou s Bruselem uzavře, jakékoli. Podle serveru BuzzFeed News to vyplývá z dosud utajované analýzy, kterou vypracovaly britské úřady a kterou server získal. Británie by měla EU opustit 29. března příštího roku, přechodné období by podle unijního návrhu mohlo trvat dalších 21 měsíců. Britská vláda premiérky Theresy Mayové dlouhodobě popírá, že by se zemi po brexitu mělo vést hůře.

Britské hospodářství podle dokumentu datovaného lednem 2018, který nyní zveřejnil server BuzzFeed News, poroste pomaleji, ať už dojde k jakémukoli ze tří zkoumaných scénářů.

Pokud by se Britům podařilo uzavřít s evropskou sedmadvacítkou komplexní dohodu o volném obchodu, byl by růst v následujících 15 letech podle uniklého dokumentu o pět procent nižší než v případě, že by k brexitu nedošlo. Pokud by Londýn s Bruselem neuzavřel žádnou dohodu a EU s Británií by následně obchodovaly na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO), klesl by ve stejném období oproti současnému odhadu růst dokonce o osm procent. I v případě, že by Mayová vyjednala přístup na jednotný trh prostřednictvím členství v Evropském hospodářském prostoru, růst by se snížil asi o dvě procenta, tvrdí uniklý dokument britské vlády.

Negativně brexit v jakémkoli ze tří zkoumaných případů ovlivní podle serveru BuzzFeed News všechna odvětví britského hospodářství, nejvíce však průmysl chemický, textilní, potravinářský a automobilový.

Ministerstvo pro brexit, které vede David Davis, odmítlo zprávu serveru BuzzFeed News komentovat. Konzervativní poslanec a zastánce odchodu Británie z EU Iain Duncan Smith v reakci na uniklou analýzu uvedl, že by se měla brát s rezervou, neboť se podle něj skoro všechny předpovědi o dopadech brexitu na britské hospodářství zatím mýlily. "Je to nekompletní zpráva, která byla úmyslně zveřejněna, protože obsahuje negativní pohled," řekl.

Summit EU v prosinci potvrdil posun rozhovorů o brexitu do druhé fáze, tedy k budoucím vztahům a přechodnému období. Jednadvacet měsíců jako přechodné období nabídlo Británii sedmadvacet zemí EU v pondělí.