Praha - Unikátnímu Ferrari 599 GTB Fiorano stačilo deset let k tomu, aby se jeho hodnota vyšplhala na dvoj- až trojnásobek původní kupní ceny. Důvodem je skutečnost, že jde o jeden z posledních modelů, který se vyráběl i s manuální převodovkou. Jeden z pouhých 30 vyrobených vozů s šestistupňovým manuálem si v lednu odvezl z pražské firmy Scuderie švýcarský sběratel. Cenu nechtěl zveřejnit, nicméně firma vůz v minulosti nabízela za 10,6 milionu Kč, což je o 4,5 milionu víc, než stál nový v roce 2006. Vyplývá to z informací společnosti Scuderia Praha, která značku Ferrari v ČR oficiálně zastupuje.

"O model 599 GTB byl původně poměrně malý zájem, takže Ferrari vyrobilo pouhé tři desítky exemplářů. Jenže prakticky od té doby již firma nenabízí manuální převodovku a ani to podle slov automobilky v budoucnu neplánuje. Jednoduchá a otevřená řadicí skříň je tak minulostí, což katapultovalo zájem o tato auta. Zatímco vozy 599 GTB s automatem stojí dnes kolem 200.000 eur, cena těch s manuálními převodovkami na aukcích přesahuje 500.000 eur," uvedl investiční specialista skupiny DRFG Josef Eim.

Ferrari 599 GTB ukrývá pod kapotou šestilitrový dvanáctiválec s maximálním výkonem 456 kW. Pyšní se maximální rychlostí 330 km/h a z nuly na 100 km/h zrychlí za 3,7 vteřiny.

"O podobné modely je ve světě samozřejmě obrovský zájem. My jako prodejce můžeme být pyšní na to, že jsme takový vůz mohli nabízet v pražském autosalonu. Pro kupce je to určitě výborná investice, protože jeho cena by měla v budoucnu stoupat," uvedl výkonný ředitel Scuderie Petr Kudláček. Například loni se na Floridě právě Ferrari 599 GTB z roku 2007 s 6100 ujetými km vydražilo za 682.000 dolarů, tedy v přepočtu tedy asi za 17,3 milionu korun, což byl trojnásobek původně očekávané ceny.

V Česku je v současnosti registrováno 719 Ferrari. Ročně se v tuzemsku prodá asi 60 nových vozů legendární sportovní značky. Scuderia Praha je jediným oficiálním dovozcem značek Ferrari a Maserati na český trh. Majoritu ve Scuderii vlastní od roku 2014 Zdeněk Kubát a Marek Dospiva z Penta Investments. Menšinový podíl zůstává právníkovi Robertu Perglovi.